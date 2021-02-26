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Eğitim Hangi şehirlerde lise okul sınavları yapılacak? Yüz yüze sınavların yapılacağı şehirler
Eğitim

Hangi şehirlerde lise okul sınavları yapılacak? Yüz yüze sınavların yapılacağı şehirler

Lise okul sınavları ne zaman yapılacak? Milyonlarca lise öğrencisi okul sınavlarının ne zaman nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, lise okul sınavları hangi şehirlerde yüz yüze yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-26 08:56:00 -
Hangi şehirlerde lise okul sınavları yapılacak? Yüz yüze sınavların yapılacağı şehirler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sık sık lise sınavlarının iptal edilmeyeceğini ve belirlenen takvime göre yüz yüze olarak uygulanacağını belirtiyor. Öğrenciler ise sınavların hangi şehirlerde yapılacağının cevabını araştırıyor. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi. Peki, lise yazılıları yapılacak mı?

Hangi şehirlerde lise okul sınavları yapılacak? Yüz yüze sınavların yapılacağı şehirler

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Basın toplantısının soru cevap bölümünde Bakan Koca’ya “Liselerde sınavların yüz yüze yapılıp yapılmayacağı konusundaki öneriniz nedir?" sorusu yöneltildi.

İllerin hangi durumda olduğunun gelecek hafta görüleceğini dile getiren Koca, "Dolayısıyla Kovid-19 riski olmayan illerde bir sorun olmayacak ama riski olan illerle ilgili önümüzdeki günlerde, nasıl olması gerektiği veya ne zaman yapılması gerektiği yine Milli Eğitim Bakanlığımızla ve kabinede de durum değerlendirmesi yapılacak. Yani gündemimizde, bunu yine kabinede tartışarak, bu noktadaki yaklaşım netleşmiş olacak" diye konuştu.

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