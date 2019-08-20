Hangi sebze ve hangi meyve kaç kalori? Sebze ve meyvelerin kalorileri

Hangi sebze ve hangi meyve kaç kalori? Her bireyin boyuna, yaşına, kilosuna ve kişisel özelliklerine göre günlük alması gereken kalori miktarı farklı olsa da bu kalorinin üzerine çıkması kilo almasını, altında alması ise kilo vermesini sağlayacaktır. Bu sebeple kilo vermek veya mevcut kiloyu korumak için kalori hesabı yapılması kaçınılmazdır. Ancak kalori hesabı yapmak demek kesinlikle vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri atlamak anlamına gelmemektedir. Önemli olan her zaman dengeli beslenme prensiplerine uygun şekilde beslenmektir. İşte sebze ve meyvelerin kalorileri...