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Hangi savcıları işaret etti? CHP’li İsmail Küçükkaya’dan yargıya ‘ilginç’ işaret

“Uluslararası Siyonist Proje” FOX, Ak Parti’nin CHP’li İsmail Küçükkaya’yıBinali Yıldırım-Ekrem İmamoğlubuluşmasının moderatörlüğü için uygun görmesini büyük bir PR kampanyasına dönüştürdü. CHP’nin arka bahçeleri Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri, İsmail Küçükkaya ile FOX Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk’e geniş yer ayırdı. Her iki isim de, AK Parti’yi hedef alan göndermelerde bulunurken, Küçükkaya, kendisini eleştirenlerin “savcılar” tarafından takibe alındığını iddia etti. Kamuoyunun gündemine, İsmail Küçükkaya’ya yönelik tepkileri “re’sen takibe alma” işlevini hangi savcıların üstlendiği ve niçin üstlendiği soruları geldi.

16 Haziran 2019 Pazar 14:23
Hangi savcıları işaret etti? CHP’li İsmail Küçükkaya’dan yargıya ‘ilginç’ işaret

 Ali Bulut   Yeniakit.com.tr 

CHP’nin Yandaş Gazetesi Cumhuriyet’te manşet yanı ve iki tam sayfa olarak yer verilen söyleşide FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, “Gururluyuz. İlk kez atılan bu adımda İsmail Küçükkaya’nın ‘seçilmesi’ FOX Haber’in bağımsız ve özgür yayıncılığının göstergesidir. Şimdi görüyoruz ki gücümüz özgürlüğümüz ve etkimizde” diyerek, AK Parti iktidarına göndermede bulunmayı ihmal etmedi.

CHP’li İsmail Küçükkaya da, AK Parti’nin CHP’yle birlikte kendisini ve FOX TV’yi tercih etmesinin “sevenlerinin ilgi ve desteğinden” kaynaklandığını iddia ederek, “Hayal ettiğimiz bir ülke var, o ülke için çalışıyoruz” diyerek, İmamoğlu’na “destek” imasında bulundu.

İsmail Küçükkaya, CHP’nin bir başka operasyonel “derin gazetesi” Sözcü’nün de manşetinde yer buldu.

Küçükkaya, annesinin kendisine “Kabul etme oğlum, bak Uğur Dündar kabul etmedi!” dediğini, kendisinin de annesine “Kaygılanmasına gerek olmadığını” söylemek suretiyle ikna ettiğini belirterek, “duygu”lara oynadı.

Küçükkaya,Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’na “sakin kalmalarını” tavsiye etti ve inisiyatifin kesinlikle kendisinde olacağını söyledi.

Mahkemeyle Tehdit Etti!..

CHP’li İsmail Küçükkaya, moderatörlük için seçilmesinden sonra kendisine eleştirilerin arttığını belirttikten sonra tehditte bulundu:

“Beni baskı altına almak isteyenler, organize hareket edenler, savcılar tarafından tespit ediliyor. Yargı önünde hesap verecekler!”

Bu sözler kamuoyu gündemine “Küçükkaya hangi savcılardan bahsediyor? Hakkında şikayet olmayan konularda resen takip yürüten savcılar mı var? Bu savcıların görevi İsmail Küçükkaya’ya tepki gösterenleri takip etmek mi? Bu savcılar kimler, emri nereden alıyorlar? Böyle savcılar yoksa, İsmail Küçükkaya Yargı Camiası’nda birilerinin birileri adına çalıştığı izlenimini vermeye nasıl cüret ediyor? Savcılar, bütün hesapları takip mi ediyor?  Türkiye’de binlerce gazeteci, sosyal medya fenomeni var. Bunlara da sürekli olarak eleştiri, hatta tehditler geliyor. İsmail Küçükkaya’nın bahsettiği savcılar hepsini takip ediyorlar mı? Takip ediyorlarsa bu iş yükünün altından nasıl kalkıyorlar? Takip etmiyorlarsa, sadece İsmail Küçükkaya ve onun gibi düşünenlere yönelik tepkileri mi takip ediyorlar?” soruları geldi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 14:23
  1. İsmail Küçükkaya
  2. Fox TV
  3. Binali Yıldırım
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayını
  6. Açıklama
  7. AK Parti
  8. CHP
  9. İstanbul seçimleri

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