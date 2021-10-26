Hangi partinin ne kadar milletvekili var? Milletvekili seçim sonuçları partilerin milletvekili sayıları
Hangi partinin ne kadar milletvekili var? Türkiye en son 24 Haziran 2018’de hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. 2018 genel seçim sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyların yüzde 52.59’unu alarak cumhurbaşkanı seçildi. AK Parti genel seçim sonuçları ile yüzde 42,56, CHP yüzde 22,64, HDP yüzde 11,70, MHP yüzde 11,10, İYİ Parti yüzde 9,96 oy aldı. Peki milletvekili seçiminde hangi parti ne kadar milletvekili çıkardı? AK Parti kaç milletvekili var? CHP’nin milletekili sayısı kaç? HDP milletvekili sayısı ne kadar? MHP kaç milletvekili var? İYİ Parti milletvekili sayısı kaç? Milletvekili seçim sonuçları...
Türkiye 24 Haziran 2018 tarihinde hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. 2018 seçim sonuçlara göre Cumhur İttifakı sandıktan zaferle kazandı. Cumhur ittifakı (AK Parti, MHP) oy oranı yüze 53,66 olurke, Millet İttifakı (CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet) yüzde 33,94.
Hangi partinin ne kadar milletvekili var?
TBMM'nin son sandalye dağılımına göre AK Parti'nin 287 CHP'nin 135, HDP'nin 56, MHP'nin 48, İYİ Parti'nin 36, Saadet Partisinin 1, Türkiye İşçi Partisinin 4, Memleket Partisi 3, Zafer Partisi 2, Demokrat Parti 2, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Bölgeler Partisi, Yenilik Partisinin 1'er milletvekili var. 5'te bağımsız milletvekili bulunmakta.