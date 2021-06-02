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Siyaset Hangi partiler seçime giriyor? Kaç parti seçime girecek?
Siyaset

Hangi partiler seçime giriyor? Kaç parti seçime girecek?

Seçime girecek partiler hangileri, Deva Partisi seçime girebilir mi, Gelecek Partisi seçime girecek mi? Yeniden Refah Partisi seçime giriyor mu? YKS seçime girecek partiler listesi merak ediliyor. Başta Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener olmak üzere Cumhur ittifakı karşıtı blok, erken seçim çağrısı yaparken, Cumhur İttifakı ise seçimlerin zamanında yani 2023 Haziran ayında yapılacağını söylüyor. Erken seçim tartışmalarının bir hayli zamandır gündemde olması akıllara olası bir erken seçimde hangi partilerin seçime girecek? sorusu gelmekte. Peki Hangi partiler seçime giriyor? Kaç parti seçime girecek?

Yeniakit Publisher
2021-06-02 10:02:00 -
Hangi partiler seçime giriyor? Kaç parti seçime girecek?

Türkiye’de seçimlerin patronu Yüksek Seçim Kurulu’dur (YSK). Erken seçim tartışması sürerken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçime girebilecek siyasi partilerin listesini güncelledi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde 17 parti yarıştı. YKS’nın seçime girebilecek siyasi parti güncellemesine göre, seçimlere girebilecek parti sayısı 17’den 20’ye yükseldi. 

Hangi partiler seçime giriyor?

Olası bir seçime şu partiler girecek: “Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi.”

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