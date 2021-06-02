Seçime girecek partiler hangileri, Deva Partisi seçime girebilir mi, Gelecek Partisi seçime girecek mi? Yeniden Refah Partisi seçime giriyor mu? YKS seçime girecek partiler listesi merak ediliyor. Başta Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener olmak üzere Cumhur ittifakı karşıtı blok, erken seçim çağrısı yaparken, Cumhur İttifakı ise seçimlerin zamanında yani 2023 Haziran ayında yapılacağını söylüyor. Erken seçim tartışmalarının bir hayli zamandır gündemde olması akıllara olası bir erken seçimde hangi partilerin seçime girecek? sorusu gelmekte. Peki Hangi partiler seçime giriyor? Kaç parti seçime girecek?