Hangi parti ne kadar oy alıyor? En son anket sonuçları AK Parti CHP MHP İYİ Parti Türkiye Değişim Partisi oy oranları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı bir televizyon programında AK Parti’nin masasında olan son anketle ilgili bilgiler verdi. Ünal, muhalefetin akseni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Ak Parti’nin oylarınının düşmediğini söyleyerek, “Cumhurbaşkanımızın oyu 52'nin altına düşmedi, AK Parti'nin oyu da 40'ın altına düşmedi. 40-44 bandında AK Parti gidip geliyor.’ dedi. Peki ama hangi parti ne kadar oy alıyor? Yarın seçim olsa kim ne kadar oy alır? İşte son anket sonuçları.

Son seçim anket sonuçları-Hangi parti ne kadar oy alıyor?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal’dan 'ittifak' ve oy oranı açıklaması İşte o AK Parti'nin yaptırdığı o ankette diğer partilerin oy oranları:

AK Parti oy oranı:: %42,1

CHP oy oranı:: %23,4

HDP oy oranı: %11,6

MHP oy oranı: %11,5

İYİ Parti oy oranı: %9,4

DEVA Partisi oy oranı: %0,2

Gelecek Partisi oy oranı: 0,2

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranı ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyu düştü mü? Erdoğan ne kadar oy alır, son anket sonuçlarında durum ne?

Edinilen bilgiye göre; Örneğin, Erdoğan, Muharrem İnce ve Akşener aday olduğu ilk 3 seçenekte Erdoğan yüzde 53.6, Muharrem İnce yüzde 22.6, Meral Akşener yüzde 12.6 oy aldı. Diğer bir seçenekte ise Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı için nabız tutuldu. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin aday olması durumunda çıkan tablodaysa Erdoğan yüzde 58, Muharrem İnce yüzde 24.2, Kemal Kılıçdaroğlu 16 olarak gerçekleşti. Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi'nin de önümüzdeki süreçlerde Gelecek ve Deva Partisini oy oranında geçeceği tahmin edilmekte.