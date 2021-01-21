Hangi meyve kaç kalori? Meyvelerin kalorisi ne kadardır?

Avokadonun kalorisi ne kadar?

Avokado herkesin sandığının aksine dünyada sebzegiller sınıfında yer alan bir besin maddesidir. Orta boy büyüklükte bir avokado %20 Karbonhidrat %5 Protein %76 Yağ içerir. Bir adet Avokado ortalama 200 kalori civarındadır. Çiğ olarak yenirse daha faydalıdır. Yüksek kalorili içeriğinden dolayı kilo aldırıcı bir besin olduğunu düşünen çoktur ancak avokado, tereyağı ve diğer yüksek kalorili diyet öğelerine kıyasla daha az kalori içerir. Avokado kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, bakır, manganez, fosfor ve çinko içerir. Ayrıca yüksek A vitamini ihtiva eder. A vitamini bağışıklığı artırır, göz sağlığını geliştirir, kemik ve dişleri güçlendirir ve tek bir porsiyon günlük ihtiyacın % 40'ından fazlasını sağlayabilir.

Muzun kalorisi ne kadar?

Muzun yeşil bir tropikal türü vardır. Ülkemizde Antalya’nın Anamur ilçesinde yetişir. Orta boy bir muz %93 Karbonhidrat %4 Protein %3 Yağ içerir. Bir adet muz ortalama 150 kalori barındırır. Lif açısından oldukça zengin olan muz, sakaroz ve glikoz içerir ve vücudu besler. Muz; B1, B2, B6, C, D ve E vitaminleri içerir. Fosfor, kalsiyum, manganez, magnezyum ve bakır gibi mineraller içerir.

Portakalın kalorisi ne kadar?

Portakal Ülkemizde Güney Anadolu ve Doğu Karadeniz (Rize çevresi)ayrıca Kıyı Egenin güneyi, Akdeniz çevresinde ve sıcaklık ortalaması 23° ila -3 °C arasında olan yerlerde yetişen meyve çeşididir. Ortalama 105 kalori civarındadır. Kışın bolca tüketilen meyvelerdendir. Orta büyüklükte bir portakal %90 Karbonhidrat %6 Protein %4 Yağ içerir. Özellikle soğuk algınlığı, grip, kas ağrıları azaltır. İçinde lif, Vitamin A, Vitamin C, Thiamin (B1),Folat, Potasyum, Kalsiyum için iyi bir besin kaynağıdır. C vitamini deposu olduğu bilinse de bilinmeyen çok fazla faydası bulunur.

Armudun kalorisi ne kadar?

Armut özellikle Ülkemizde bölgesel açıdan Ege Bölgesi ile beraber aynı zamanda Marmara Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesinde yetiştirilmektedir. Birçok çeşidi bulunur. Orta büyüklükte bir armut %97 Karbonhidrat %2 Protein %2 Yağ içerir. Ortalama 105 kalori civandadır. Armut kabuğundaki lif miktarı sindirime iyi gelir. Tek bir armut porsiyonu günlük lif alım ihtiyacının %18'ini sağlar. Bağırsak hareketlerini düzenler. İltihapönler, C vitamini deposu olduğundan bağışıklık sistemini güçlendirir, yaraları iyileştirici özelliği vardır. İçerisinde mükemmel bir potasyum kaynağıdır, kemiklere iyi gelir, diş ve diş eti hastalıklarının gelişmesine engel olur, vücudun su dengesini düzenler, kas sağlığını korur, Tip 2 Diyabet riskini büyük oranda düşürür. Kan şekerini kontrol altında tutarak, vücudun dengede kalmasını sağlar.

Mandalinanın kalorisi ne kadar?

Kış aylarının en çok sevilen meyvelerinden olan mandalina Türkiye'de Akdeniz bölgesinde yetişir. Orta büyüklükte bir mandalinada %90 Karbonhidrat %5 Protein %5 Yağ bulunur. Bir adet mandalinada 53 kaloridir. . C vitamini ve E vitamini açısından zengin mandalina; sodyum, piridoksin, potasyum, bakır, magnezyum, tiamin kalsiyum gibi minerallere sahiptir. C vitamini içermesinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirir ve özellikle kış ayları boyunca soğuk algınlığının neden olmuş olduğu birçok bakteriyel rahatsızlıkların ve salgın hastalıklara karşı bağışıklık sistemini destek olur.

Elmanın kalorisi ne kadar?

Ülkemizde en çok Isparta ilinde elma yetiştirilmektedir. Orta büyüklükte bir elmada %95 Karbonhidrat %2 Protein %3 Yağ bulunur. Bir adet elma ortalama 52 kaloridir. Elma kalp, mide ve karaciğer rahatsızlıklarını, safra taşlarını, kabızlığı ve diyabeti önler. Ayrıca romatizma, göz bozuklukları, çeşitli kanserler, gut ve Alzheimer ve Parkinson hastalığına yakalanma riskinizi de azaltır.

Düzenli elma tüketimi, düzgün bağırsak hareketleri ve kabızlık, ishal, irritabl bağırsak sendromu (IBS) ve diğer mide rahatsızlıklarının önlenmesini sağlar. Elma, akciğer kanserini azaltır, yayılmasını engeller, yavaşlamasını sağlar.

Vişnenin kalorisi ne kadar?

Vişne Ülkemizde en çok Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli ve Bayburt illerinde yetiştirilmektedir.100 gr vişnede %89 Karbonhidrat %4 Protein %7 Yağ bulunur. Toplamda 100 gram olan 20 adet orta boy vişne 1 porsiyon meyve yerine geçerken, sadece 60 kalori içeriyor. Vişne içerdiği melatonin hormonuyla uykuyu düzenliyor. Dolayısıyla uykusuzluk problemi yaşıyorsanız, yatağa girmeden 2 saat önce 20 adet vişneyi günlük beslenme rutinine eklemenizde fayda var. Polifenol bakımından en zengin meyvelerden biri olan vişne, kalp-damar hastalıkları gibi yaşa bağlık sağlık problemlerinin başlangıcını geciktirmede veya ilerlemesini durdurmada etkili oluyor.