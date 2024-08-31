Halk TV ekranlarında Sinem Fıstıkoğlu’nun sunduğu Gündem Özel programında dikkat çeken anlar yaşandı. 30 Ağustos akşamında yayınlanan programda konu Mustafa Kemal'in heykellerine geldi.

O anlarda CHP 26. Dönem Milletvekili Gülay Yedekçi ile Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Yavuz Değirmenci atışması yaşandı

Değirmenci, "Atatürk’ün ismini kimse bir yerden silemez onu anlatmaya çalışıyorum. Bugün Atatürk’ün heykelleri var bütün okullarda. Resimleri var caddelerde var." ifadelerini kullandı.

O anlarda Yedekçi'den ise, "Silmeye çok çalışıyorlar hocam, olmasın mı daha çok olsun." yanıtı geldi.

Değirmenci de bu kez, "Hangi medeni ülkede bu kadar heykel var ya?" sorusunu yöneltti.

Değirmenci'ye tepki gösteren Gülay Yedekçi ise, "O ne demek ya? Her medeni ülkede heykeller var." dedi.

Daha sonra Yedekçi ve programdaki diğer konuklara bir soru daha yönelten Değirmenci, "ABD’nin kurucusu George Washington’un heykeli her yerde var mı?" şeklinde konuştu.

Gülay Yedekçi ise Değirmenci'nin ABD örneğine, "Atatürk gibi bir kurucusu yok Amerika’nın." yanıtını verdi.

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