Hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 17 Temmuz 2022 maç programı:

UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi maçları futbalseverlerin takibinde. Bugünkü maçlar futbol severler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Sporseverler “bugün hangi maçlar var?” sorusuna yanıt arıyor. Slovan Bratislava B ile FC Petrzalka 22/23 2. Liga 1. hafta maçında karşı karşıya geliyor.

17 Temmuz Pazar kimin maçı var?

11:30 Slovan Bratislava B-FC Petrzalka

02.30 Philadelphia Union-NE Revolution S Sport +

16 Temmuz Cumartesi kimin maçı var?

Bu akşam maç var mı merak ediliyor. Bugün hangi maçlar var ve bugün kimin maçı var araştırılıyor.

17:00

HJK Helsinki - VPS

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

17:00

Ituano - Londrina

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

17:00

Westerlo - AZ Alkmaar

Hazırlık Maçı

AZ Alkmaar Youtube

17:00

Jerv - Sandefjord

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

17:00

Wolfsburg - Mechelen

Hazırlık Maçı

Wolfsburg Youtube

17:30

Spezia - Bochum

Hazırlık Maçı

Bochum Youtube

18:00

Östersunds - Östers

İsveç Superettan

Bilyoner TV

18:00

Pardubice - Dukla Prag

Hazırlık Maçı

StarMedia TV Youtube

18:00

Zhodino - Isloch Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

18:00

Hegelmann Litauen - Jonava

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

18:30

Mariehamn - HIFK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

Djurgarden - Varnamo

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

18:30

Arges - UTA Arad

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

18:30

Jagiellonia - Piast Gliwice

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00

Trabzonspor - Slovacko

Hazırlık Maçı

A Spor

19:00

Marsilya - Norwich City

Hazırlık Maçı

Yayın yok

19:00

Ham Kam - Bodo Glimt

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Young Boys - FC Zurich

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

19:30

Hull City - Malaga

Hazırlık Maçı

Yayın Yok

20:00

Galatasaray - Sigma Olomouc

Hazırlık Maçı

Smart Spor HD, Spor Smart

20:00

Köln - Milan

Hazırlık Maçı

FC Köln Youtube

20:00

PSV - Villarreal

Hazırlık Maçı

PSV Eindhoven Youtube

20:00

Dnepr Mogilev - Slavia Mozyr

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

20:00

Real Sociedad - Toulouse

Hazırlık Maçı

Real Sociedad Youtube

20:15

Palestino - Coquimbo Unido

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

21:00

Anderlecht - Lyon

Hazırlık Maçı

Anderlecht Youtube

21:00

Korona Kielce - Legia Varşova

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:30

Magdeburg - F.Düsseldorf

Almanya Bundesliga 2

Tivibu Spor 2

21:30

Inter - Monaco

Hazırlık Maçı

Yayın Yok

21:30

Winterthur - Basel

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:30

Cluj - Rapid Bükreş

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

22:00

Danimarka - İspanya

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

TRT Spor, UEFA.tv

22:00

Finlandiya - Almanya

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

22:00

CRB - Brusque

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:15

Nice - Fulham

Hazırlık Maçı

Nice Youtube

22:30

Gremio - Tombense

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:30

Sampaio Correa - Vasco Da Gama

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:30

Atletico PR - Internacional

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

22:45

Audax Ital. - Colo Colo

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV