Hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 17 Temmuz 2022 maç programı:
17 Temmuz 2022 günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi maçları futbalseverlerin takibinde. Bugünkü maçlar futbol severler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Sporseverler “bugün hangi maçlar var?” sorusuna yanıt arıyor. Slovan Bratislava B ile FC Petrzalka 22/23 2. Liga 1. hafta maçında karşı karşıya geliyor.
17 Temmuz Pazar kimin maçı var?
11:30 Slovan Bratislava B-FC Petrzalka
02.30 Philadelphia Union-NE Revolution S Sport +
16 Temmuz Cumartesi kimin maçı var?
Bu akşam maç var mı merak ediliyor. Bugün hangi maçlar var ve bugün kimin maçı var araştırılıyor.
17:00
HJK Helsinki - VPS
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
17:00
Ituano - Londrina
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
17:00
Westerlo - AZ Alkmaar
Hazırlık Maçı
AZ Alkmaar Youtube
17:00
Jerv - Sandefjord
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
17:00
Wolfsburg - Mechelen
Hazırlık Maçı
Wolfsburg Youtube
17:30
Spezia - Bochum
Hazırlık Maçı
Bochum Youtube
18:00
Östersunds - Östers
İsveç Superettan
Bilyoner TV
18:00
Pardubice - Dukla Prag
Hazırlık Maçı
StarMedia TV Youtube
18:00
Zhodino - Isloch Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:00
Hegelmann Litauen - Jonava
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
18:30
Mariehamn - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Djurgarden - Varnamo
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:30
Arges - UTA Arad
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
18:30
Jagiellonia - Piast Gliwice
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:00
Trabzonspor - Slovacko
Hazırlık Maçı
A Spor
19:00
Marsilya - Norwich City
Hazırlık Maçı
Yayın yok
19:00
Ham Kam - Bodo Glimt
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Young Boys - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
19:30
Hull City - Malaga
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
20:00
Galatasaray - Sigma Olomouc
Hazırlık Maçı
Smart Spor HD, Spor Smart
20:00
Köln - Milan
Hazırlık Maçı
FC Köln Youtube
20:00
PSV - Villarreal
Hazırlık Maçı
PSV Eindhoven Youtube
20:00
Dnepr Mogilev - Slavia Mozyr
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
20:00
Real Sociedad - Toulouse
Hazırlık Maçı
Real Sociedad Youtube
20:15
Palestino - Coquimbo Unido
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
21:00
Anderlecht - Lyon
Hazırlık Maçı
Anderlecht Youtube
21:00
Korona Kielce - Legia Varşova
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:30
Magdeburg - F.Düsseldorf
Almanya Bundesliga 2
Tivibu Spor 2
21:30
Inter - Monaco
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
21:30
Winterthur - Basel
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
21:30
Cluj - Rapid Bükreş
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
22:00
Danimarka - İspanya
UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası
TRT Spor, UEFA.tv
22:00
Finlandiya - Almanya
UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
22:00
CRB - Brusque
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:15
Nice - Fulham
Hazırlık Maçı
Nice Youtube
22:30
Gremio - Tombense
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:30
Sampaio Correa - Vasco Da Gama
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:30
Atletico PR - Internacional
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:45
Audax Ital. - Colo Colo
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV