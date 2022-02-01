Hangi maçlar var? Kimin maçı var? Maç var mı saat kaçta hangi kanalda?
2 Şubat 2022 Çarşamba hangi maçlar var? Kimin maçı var? Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Boluspor - Tuzlaspor maçının ne zaman oynanacağına ilişkin TFF’den açıklama gelirken, futbolseverler hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu bir hayli merak ediyor. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Dünya Kupası Eleme maçlarının yanına Süper Lig maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacağı tarafından sorgulanmakta. Peki 2 Şubat 2022 kimin maçı var? 2 Şubat 2022 Çarşamba bugün kimin maçı var? Süper Lig, TFF 2 Şubat maç programı...
Süper Lig, 1. lig, Avrupa Lig maçları ne zaman saat kaça? 2 Şubat Salı bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı var gibi soruların yanıtı futbolseverler tarafından arama motorunda merak edilen araştırılan konular arasında yer alıyor. Futbol heyecanını televizyonda takip etmek isteyen futbolseverler her gün arama motorunda günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor. Bugün de Süper Lig'de oynanacak karşılaşmalar belli oldu. 2 Şubat 2022 günü Süper Lig'de herhangi bir maç bulunmuyor. Süper Lig'de bugün maç var mı, yok mu? Bugün kimin maçı var? 24. hafta Süper Lig maçları ne zaman, hangi gün...
Yarın hangi maçlar var?
1. Lig'in 22. haftasında oynanması gerekirken ertelenen iki maçın yapılacağı tarihler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Boluspor - Tuzlaspor müsabakası 2 Mart Çarşamba günü saat 14.30'da oynanacak. İşte 2022 Dünya Kupası Eleme maçları, Avrupa Lig maçları...
Bugün kimin maçı var, Bugün hangi maçlar var?
1 Şubat 2022 Salı günü oynanacak olan maçlar, maç saatleri ve maçlar hangi kanalda olduğunu haberimizden takip edebilirsiniz.
11:45 Macarthur Bulls - Western United Avustralya A Ligi Bein Sports 2, Bilyoner TV
13:10 Japonya - Suudi Arabistan 2022 Dünya Kupası Eleme Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
15:00 Lübnan - Irak 2022 Dünya Kupası Eleme Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
15:00 Vietnam - Çin 2022 Dünya Kupası ElemeBilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2
16:30 Karabağ - Keşla Azerbaycan Kupası CBC Sport
17:00 Suriye - Güney Kore 2022 Dünya Kupası Eleme Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV,
17:30 İran - BAE 2022 Dünya Kupası Eleme Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 21
18:45 Neftçi Bakü - Sabah Bakü Azerbaycan Kupası CBC Sport
19:00 Umman - Avustralya 2022 Dünya Kupası Eleme Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV,
21:00 Auxerre - Paris FC Fransa Ligue 2 Bein Sports 2, Bilyoner TV
21:00 Niort - Dunkerque HB Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
21:00 Pau - Nimes Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
21:00 Valenciennes - Nancy Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
22:45 Dundee FC - Dundee United İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
22:45 H ibernian - Hearts İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
22:45 Livingston - St.Johnstone İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
22:45 Ross Country - Aberdeen İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
22:45 St.Mirren - Motherwell İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
22:45 Partick - Ayr İskoçya Championship Bilyoner TV
22:45 Raith - Queen of South İskoçya Championship Bilyoner TV
23:00 Lyon - Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:00 Bolivya - Şili 2022 Dünya Kupası Eleme Bilyoner TV
23:15 Santa Clara - Boavista Portekiz Liga NOS Bilyoner TV
Süper Lig 24. hafta maç programı
4 Şubat Cuma hangi maçlar var?
20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor
20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor
5 Şubat Cumartesi kimin maçı var, maç saat kaçta?
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
6 Şubat Pazar hangi maçlar var?
16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray
19.00 Göztepe-Altay
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor
25. hafta maçları Süper Lig 25. hafta maç saatleri
11 Şubat Cuma hangi maçlar var?
20.00 Altay-Çaykur Rizespor
12 Şubat Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK
16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe
19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor
13 Şubat Pazar kimin maçı var?
13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor
14 Şubat Pazartesi maç saat kaçta?
20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe
20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş
26. hafta maç programı
18 Şubat Cuma hangi maçlar var?
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir
19 Şubat Cumartesi maç saatleri
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor
19.00 Beşiktaş-Altay
20 Şubat Pazar kimin maçı var?
13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor
21 Şubat Pazartesi hangi maçlar var?
20.00 Göztepe-Galatasaray