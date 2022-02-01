Hangi maçlar var? Kimin maçı var? Maç var mı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig, 1. lig, Avrupa Lig maçları ne zaman saat kaça? 2 Şubat Salı bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı var gibi soruların yanıtı futbolseverler tarafından arama motorunda merak edilen araştırılan konular arasında yer alıyor. Futbol heyecanını televizyonda takip etmek isteyen futbolseverler her gün arama motorunda günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor. Bugün de Süper Lig'de oynanacak karşılaşmalar belli oldu. 2 Şubat 2022 günü Süper Lig'de herhangi bir maç bulunmuyor. Süper Lig'de bugün maç var mı, yok mu? Bugün kimin maçı var? 24. hafta Süper Lig maçları ne zaman, hangi gün...

Yarın hangi maçlar var?

1. Lig'in 22. haftasında oynanması gerekirken ertelenen iki maçın yapılacağı tarihler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Boluspor - Tuzlaspor müsabakası 2 Mart Çarşamba günü saat 14.30'da oynanacak. İşte 2022 Dünya Kupası Eleme maçları, Avrupa Lig maçları...

Bugün kimin maçı var, Bugün hangi maçlar var?

1 Şubat 2022 Salı günü oynanacak olan maçlar, maç saatleri ve maçlar hangi kanalda olduğunu haberimizden takip edebilirsiniz.

11:45 Macarthur Bulls - Western United Avustralya A Ligi Bein Sports 2, Bilyoner TV

13:10 Japonya - Suudi Arabistan 2022 Dünya Kupası Eleme Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

15:00 Lübnan - Irak 2022 Dünya Kupası Eleme Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

15:00 Vietnam - Çin 2022 Dünya Kupası ElemeBilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

16:30 Karabağ - Keşla Azerbaycan Kupası CBC Sport

17:00 Suriye - Güney Kore 2022 Dünya Kupası Eleme Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV,

17:30 İran - BAE 2022 Dünya Kupası Eleme Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 21

18:45 Neftçi Bakü - Sabah Bakü Azerbaycan Kupası CBC Sport

19:00 Umman - Avustralya 2022 Dünya Kupası Eleme Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV,

21:00 Auxerre - Paris FC Fransa Ligue 2 Bein Sports 2, Bilyoner TV

21:00 Niort - Dunkerque HB Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

21:00 Pau - Nimes Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

21:00 Valenciennes - Nancy Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

22:45 Dundee FC - Dundee United İskoçya Premier Lig Bilyoner TV

22:45 H ibernian - Hearts İskoçya Premier Lig Bilyoner TV

22:45 Livingston - St.Johnstone İskoçya Premier Lig Bilyoner TV

22:45 Ross Country - Aberdeen İskoçya Premier Lig Bilyoner TV

22:45 St.Mirren - Motherwell İskoçya Premier Lig Bilyoner TV

22:45 Partick - Ayr İskoçya Championship Bilyoner TV

22:45 Raith - Queen of South İskoçya Championship Bilyoner TV

23:00 Lyon - Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00 Bolivya - Şili 2022 Dünya Kupası Eleme Bilyoner TV

23:15 Santa Clara - Boavista Portekiz Liga NOS Bilyoner TV

Süper Lig 24. hafta maç programı

4 Şubat Cuma hangi maçlar var?

20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor

20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor

5 Şubat Cumartesi kimin maçı var, maç saat kaçta?

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

6 Şubat Pazar hangi maçlar var?

16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

19.00 Göztepe-Altay

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor

25. hafta maçları Süper Lig 25. hafta maç saatleri

11 Şubat Cuma hangi maçlar var?

20.00 Altay-Çaykur Rizespor

12 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK

16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe

19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor

13 Şubat Pazar kimin maçı var?

13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük

19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor

14 Şubat Pazartesi maç saat kaçta?

20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe

20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş

26. hafta maç programı

18 Şubat Cuma hangi maçlar var?

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir

19 Şubat Cumartesi maç saatleri

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor

19.00 Beşiktaş-Altay

20 Şubat Pazar kimin maçı var?

13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor

21 Şubat Pazartesi hangi maçlar var?

20.00 Göztepe-Galatasaray