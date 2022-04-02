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Spor Hangi maç hangi kanalda? 2 Nisan Cumartesi günün maçları Premier Lig Bundesliga
Spor

Hangi maç hangi kanalda? 2 Nisan Cumartesi günün maçları Premier Lig Bundesliga

1.Lig maçları hangi kanalda? Futbol dolu bir hafta sonu geçirmek isteyenler hangi maçın hangi kanalda oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Avrupa Ligi maçlarını hangi kanal veriyor. 2.Lig maçları hangi kanalda? TFF 3.Lig maçlarını kim yayımlıyor?

Yeniakit Publisher
2022-04-02 10:33:00 -
Hangi maç hangi kanalda? 2 Nisan Cumartesi günün maçları Premier Lig Bundesliga

2 Nisan Cumartesi günü hem yerli ligde hem de Avrupa'da hangi maçların oynanacağı merak konusu oldu. Peki, hangi maç hangi kanalda?

Hangi maç hangi kanalda? 2 Nisan Cumartesi günün maçları Premier Lig Bundesliga

Süper Lig 31.hafta

13.30 GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor   beIN Sport 2

16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor      beIN Sport 2

16.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe beIN Sport 1

20.30 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük   beIN Sport 1

1.Lig

13.30 Beypiliç Boluspor-Manisa FK          TRT Avaz, beIN Max 2

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor TRT Spor, beIN Max 1

16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği             TRT Spor, beIN Max 1

20.30 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor            TRT Spor, beIN Max 1

TFF 3.Lİg

1.Grup

14.00 Arnavutköy Belediyespor-Sancaktepe FK                

14.00 Bergama Belediyespor-Karaman Belediyespor

14.00 Fatsa Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor         Altaş TV Ordu

14.00 Başkent Gözgözler Akademi-Osmaniyespor FK

14.00 Formül Erbaaspor-Artvin Hopaspor            Erbaa Spor Facebook

14.00 Hendekspor-Elazığspor

14.00 Belediye Kütahyaspor-Kahta 02

14.00 Bursa Yıldırımspor-Criptoswaps Çatalcaspor

3.Grup

14.00 Orduspor 1967-Mardin 1969

14.00 Ceyhanspor-Esenler Erokspor

14.00 Çankaya FK-Fethiyespor

14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-İçel İdmanyurdu

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Kırıkkale Büyük Anadolu

İngiltere Premier Lig

14.30 Liverpool-Watford             İtv,S Spor

17.00 Burnley-Manchester CityS Sport

17.00 Chelsea-BrentfodA Spor, S Sport

17.00 Leeds united-Southampton           S Sport

17.00 Wolverhampton-Aston Villa S Sport

19.30 Manchester United-Leicester City               İTV, S Sport

Almanya Bundesliga

16.00 Arminia Bielefeld-Stuttgart            beIN Connect, tivibu Sport 3, Bilyoner

16.30 E.Frankfurt-Greuther Fürth            beIN Connect, Bilyoner

16.30 Freiburg-Bayern Münih    beIN Sports 3, tivibu spor3, Bilyoner

16.30 Hoffenheim-Bochum        beIN Max 2, Bilyoner

16.30 B.Leverkusen-Hertha Berlin           beIN Sports 4, tivibu spor 4, Bilyoner

İspanya La Liga

15.00 Getafe-Mallorca  Spor Smart, Bilyoner

17.15 Levante-Villarreal               Spor Smart, Bilyoner

19.30 Celto Vigo-Real Madrid     Spor Smart, Bilyoner

İtalya Serie A

16.00 Spezia-Venezia    S Sport, Bilyoner

19.00 Lazio-Sassuolo      S Sport, Bilyoner

21.45 Salernitana-Torino             S Sport, Bilyoner

Fransa Ligue 1

18.00 Nice-Rennes         beIN Sports 2, Bilyoner

20.00 Lille-Bordeaux      beIN Sports 2, Bilyoner

22.00 St.Etienne-Marsilya           beIN Sports 2, Bilyoner

 

 

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