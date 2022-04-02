Hangi maç hangi kanalda? 2 Nisan Cumartesi günün maçları Premier Lig Bundesliga
1.Lig maçları hangi kanalda? Futbol dolu bir hafta sonu geçirmek isteyenler hangi maçın hangi kanalda oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Avrupa Ligi maçlarını hangi kanal veriyor. 2.Lig maçları hangi kanalda? TFF 3.Lig maçlarını kim yayımlıyor?
2 Nisan Cumartesi günü hem yerli ligde hem de Avrupa'da hangi maçların oynanacağı merak konusu oldu. Peki, hangi maç hangi kanalda?
Hangi maç hangi kanalda? 2 Nisan Cumartesi günün maçları Premier Lig Bundesliga
Süper Lig 31.hafta
13.30 GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor beIN Sport 2
16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor beIN Sport 2
16.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe beIN Sport 1
20.30 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük beIN Sport 1
1.Lig
13.30 Beypiliç Boluspor-Manisa FK TRT Avaz, beIN Max 2
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor TRT Spor, beIN Max 1
16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği TRT Spor, beIN Max 1
20.30 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor TRT Spor, beIN Max 1
TFF 3.Lİg
1.Grup
14.00 Arnavutköy Belediyespor-Sancaktepe FK
14.00 Bergama Belediyespor-Karaman Belediyespor
14.00 Fatsa Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor Altaş TV Ordu
14.00 Başkent Gözgözler Akademi-Osmaniyespor FK
14.00 Formül Erbaaspor-Artvin Hopaspor Erbaa Spor Facebook
14.00 Hendekspor-Elazığspor
14.00 Belediye Kütahyaspor-Kahta 02
14.00 Bursa Yıldırımspor-Criptoswaps Çatalcaspor
3.Grup
14.00 Orduspor 1967-Mardin 1969
14.00 Ceyhanspor-Esenler Erokspor
14.00 Çankaya FK-Fethiyespor
14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-İçel İdmanyurdu
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Kırıkkale Büyük Anadolu
İngiltere Premier Lig
14.30 Liverpool-Watford İtv,S Spor
17.00 Burnley-Manchester CityS Sport
17.00 Chelsea-BrentfodA Spor, S Sport
17.00 Leeds united-Southampton S Sport
17.00 Wolverhampton-Aston Villa S Sport
19.30 Manchester United-Leicester City İTV, S Sport
Almanya Bundesliga
16.00 Arminia Bielefeld-Stuttgart beIN Connect, tivibu Sport 3, Bilyoner
16.30 E.Frankfurt-Greuther Fürth beIN Connect, Bilyoner
16.30 Freiburg-Bayern Münih beIN Sports 3, tivibu spor3, Bilyoner
16.30 Hoffenheim-Bochum beIN Max 2, Bilyoner
16.30 B.Leverkusen-Hertha Berlin beIN Sports 4, tivibu spor 4, Bilyoner
İspanya La Liga
15.00 Getafe-Mallorca Spor Smart, Bilyoner
17.15 Levante-Villarreal Spor Smart, Bilyoner
19.30 Celto Vigo-Real Madrid Spor Smart, Bilyoner
İtalya Serie A
16.00 Spezia-Venezia S Sport, Bilyoner
19.00 Lazio-Sassuolo S Sport, Bilyoner
21.45 Salernitana-Torino S Sport, Bilyoner
Fransa Ligue 1
18.00 Nice-Rennes beIN Sports 2, Bilyoner
20.00 Lille-Bordeaux beIN Sports 2, Bilyoner
22.00 St.Etienne-Marsilya beIN Sports 2, Bilyoner