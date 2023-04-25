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Gündem “Hangi liderle oturup çay içmek isterdiniz?” diye soruldu! Sonuçlar dikkat çekti
Gündem

“Hangi liderle oturup çay içmek isterdiniz?” diye soruldu! Sonuçlar dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2023-04-25 14:17:00 -
"Hangi liderle oturup çay içmek isterdiniz?" diye soruldu! Sonuçlar dikkat çekti

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala hangi liderin ne kadar oy alacağı gündemdeyken Optimar Araştırma katılımcılarla ilginç bir anket çalışması yaptı. Ankette "Hangi liderle çay içmek istersiniz?" sorusuna yanıt arandı.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala hangi liderin ne kadar oy alacağı gündemdeyken Optimar Araştırma katılımcılarla ilginç bir anket çalışması yaptı. Ankette "Hangi liderle çay içmek istersiniz?" sorusuna yanıt arandı.

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, “Türkiye genelini temsilen 17-20 Nisan tarihlerinde 77 ilde 3002 kişiyle yüz yüze ve telefonla gerçekleştirdiğimiz araştırmada hangi lider ile oturup çay/kahve içerek sohbet etmek istersiniz diye sorduk.” notuyla anketin verilerini paylaştı.

Ankete katılanların yüzde 44,7'si Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtını verirken, yüzde 42,4 ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih edeceğini belirtti. İki lideri de seçmeyip hiçbiri yanıtını verenlerin oranı 12,9 olarak açıklandı.
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