Yurdun dört bir köşesinde öğrenciler yarın okulların kar yağışı sebebiyle tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, yarın hangi illerde okullar kar sebebiyle tatil olacak?

Hangi illerde yarın okullar tatil 3 Ocak | 3 Ocak hangi illerde kar tatili var?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış uyarısında bulunuldu. Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 02.01.2022 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2) Rize, Artvin’in kuzeyi, Trabzon’un batısı ile Giresun’un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in 800 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı olarak başlaması zamanla sıcaklık düşüşüyle birlikte 400 m üzeri yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Pazartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklar karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Şimdilik okulların tatil olup olmayacağına yönelik herhangi bir açıklama bulunmuyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.