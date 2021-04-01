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Sağlık Hangi illerde mutasyonlu virüs var? Türkiye’de kaç mutasyonlu virüs var?
Sağlık

Hangi illerde mutasyonlu virüs var? Türkiye’de kaç mutasyonlu virüs var?

Mutasyonlu virüs hangi illerde var? Koronavirüs salgınının bir yılı geçmeden dünyaya mutasyonlu virüsler yayıldı. Söz onuşu varyant virüslerin ise daha bulaşıcı olduğu ifade ediliyor. Peki, Türkiye’de kaç kişide mutasyonlu virüs var?

Yeniakit Publisher
2021-04-01 08:54:00 -
Hangi illerde mutasyonlu virüs var? Türkiye’de kaç mutasyonlu virüs var?

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar hangi illerde mutasyon olduğunu, salgında vakaların artmasının mutasyona bağlı olup olmadığını araştırıyor. Peki, hangi illerde mutasyonlu virüs var?

Hangi illerde mutasyonlu virüs var? Türkiye’de kaç mutasyonlu virüs var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bulum Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, mutasyonlu virüs hakkında da bilgi paylaştı. Türkiye'de tespit edilen varyantların dikkat çekici olduğuna işaret eden Koca, "İngiltere varyantı, 81 ilde 180 bin 448 örnekte tespit edilmiştir. Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 örnekte tespit edilmiştir. Brezilya varyantı, 2 ilde 4 örnekte tespit edilmiştir. Kaliforniya-New York varyantı 1 ilde 2 örnekte tespit edilmiştir. Toplamda ortaya çıkan tablo, İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu, klasik tip koronavirüsün yerini aldığını ortaya koymaktadır” dedi.

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