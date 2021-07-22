Koronavirüs salgınında son iki haftada rakamlar yükselmeye başladı. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Peki, en çok vaka artışı yaşanan iller hangileri?

Hangi illerde korona vakaları arttı? En çok vaka hangi illerde?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız” paylaşımında bulundu.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale" ifadelerini kullandı.