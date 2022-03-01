Kar ne zaman nerede yağacak? Yurdun genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya başladı. Vatandaşlar ise yarın 2 Mart Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Hangi illerde kar yağışı olacak? Yarın hangi illerde kar yağışı var okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimlerinde yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'da bu akşam saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışının Erzincan, Tunceli, Bingöl, Hakkari çevreleri ile Muş ve Bitlis'in güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyinde etkisini artırarak yoğun kar yağışı şeklinde olacağı ve 4 Mart Cuma saat 18.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.

Ankara'nın güney ve doğusu, Kırıkkale, Kırşehir'in kuzeyi, Çankırı'nın güneyi ve Çorum çevrelerinde yarın akşam saatlerinden itibaren beklenen yoğun kar yağışının 3 Mart Perşembe öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Burdur, Isparta, Afyonkarahisar çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batısında yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor. Yağışın 3 Mart Perşembe saat 08.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.

Muğla ve Denizli çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren sağanağın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 300 metre üzeri rakımlarda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı tahmininde bulunulurken, yağışların 3 Mart Perşembe saat 03.00'e kadar süreceği öngörülüyor.

Yarın öğleden sonra Antalya'nın iç kesimlerinde, zamanla Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Karaman, Sivas ve Niğde çevreleri ve Kayseri'nin güneyinde, güney yönlerden fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın 3 Mart Perşembe saat 11.00'e kadar devam etmesi bekleniyor.