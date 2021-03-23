İl il korona yasakları | 1 Mart’ta kabine toplantısı yapıldı ve iller risk durumlarına göre ayrıldı. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli gruplara ayrılan illerde kısıtlamalar da vaka sayılarına göre uygulanmaya başladı. Peki, hangi illerde yasaklar geri dönecek?

Hangi illerde kafeler restoranlar kapanacak? Yeni korona yasakları

Düşük, orta ve yüksek riskli illerde yeme-içme mekanları 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edebiliyor. Çok yüksek riskli illerde ise yalnızca paket servis ve gel-al hizmeti sunuluyor. Ayrıca düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlamaları uygulanmıyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günleri sokağa çıkma yasağı sürüyor.

1 Mart’ta alınan kararlar ve belirlenen risk durumu halen uygulanıyor. Sağlık Bakanlığı haftalık verileri açıklasa da risk haritası güncellenmedi. Risk haritasının bir sonraki kabine toplantısında revize edilmesi bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir, Yalova gibi illerde vakaların hızla arttığı ve yasakların yeniden gündeme geleceği konuşuluyor.

Açıklanacak yeni risk haritasında iller yüksek ve çok yüksek risk grubuna geçerse; daha önce kaldırılan yasaklar yeniden uygulanacak.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon