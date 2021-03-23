Hangi illerde kafeler restoranlar kapanacak? Yeni korona yasakları
Kafeler restoranlar kapanıyor mu? Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemi 1 Mart’ta başladı. Son dönemde artan vaka sayıları sebebiyle illerin risk durumları da değişti. Hal böyle olunca vatandaşlar hangi illerde yasakların yeniden başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da kafeler kapanır mı?
İl il korona yasakları | 1 Mart’ta kabine toplantısı yapıldı ve iller risk durumlarına göre ayrıldı. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli gruplara ayrılan illerde kısıtlamalar da vaka sayılarına göre uygulanmaya başladı. Peki, hangi illerde yasaklar geri dönecek?
Hangi illerde kafeler restoranlar kapanacak? Yeni korona yasakları
Düşük, orta ve yüksek riskli illerde yeme-içme mekanları 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edebiliyor. Çok yüksek riskli illerde ise yalnızca paket servis ve gel-al hizmeti sunuluyor. Ayrıca düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlamaları uygulanmıyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günleri sokağa çıkma yasağı sürüyor.
1 Mart’ta alınan kararlar ve belirlenen risk durumu halen uygulanıyor. Sağlık Bakanlığı haftalık verileri açıklasa da risk haritası güncellenmedi. Risk haritasının bir sonraki kabine toplantısında revize edilmesi bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir, Yalova gibi illerde vakaların hızla arttığı ve yasakların yeniden gündeme geleceği konuşuluyor.
Açıklanacak yeni risk haritasında iller yüksek ve çok yüksek risk grubuna geçerse; daha önce kaldırılan yasaklar yeniden uygulanacak.
Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller
Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller
Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller
Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller
Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon