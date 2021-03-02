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Gündem Hangi illerde kafe ve restoranlar açılıyor?
Gündem

Hangi illerde kafe ve restoranlar açılıyor?

Kafe ve restoranların açılacağı iller belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok yüksek riskli iller dışında kafe ve restoranların sabah 07.00 - 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açılacağını belirtti. Peki bu iller hangileri? İşte kafe ve restoranların açılacağı iller...

Yeniakit Publisher
2021-03-02 00:02:00 -
Hangi illerde kafe ve restoranlar açılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapatılan kafe ve restoranların çok yüksek riskli iller dışında sabah 07.00 - 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kamuoyunu bilgilendirdi. Erdoğan, kafe ve restoran işletmecilerinin merakla beklediği müjdeyi verdi.

Yüzde 50 kapasite vurgusu

Erdoğan kafe ve restoranlarda yüzde 50 kapasite vurgusu yaparak, "Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebileceklerdir. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler düşük ve orta riskli illerimizde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir." ifadelerini kullandı.

 

Halı saha ve havuzlar

Erdoğan, "Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler düşük ve orta riskli illerimizde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir." dedi.

 

İşte kafe ve restoranların açılacağı iller

Yüksek riskli iller

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, koronavirüs vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Orta riskli iller

Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Düşük riskli iller

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır COVID-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.

Kafe ve restoranların açılmayacağı iller:

Çok yüksek riskli iller

Koronavirüs vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.

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