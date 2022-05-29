Hangi ilde hazine arazileri satışa çıkacak? Hazine arazisine ev nasıl yapılır?

Ülke genelinde satılık konutların metrekare fiyatları, geçen yıla göre yüzde 120 artış gösterdi. Hükümet cep yakan konut ve kiralar için harekete geçti. Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan fahiş artışlara karşı geliştirilen modelin ayrıntılarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi birçok şehirde Hazine arazileri düşük maliyetli ve uzun vadeli vatandaşa satılacak.

Hangi ilde hazine arazileri satışa çıkacak?

Yeni modelde vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyen müteahhitlerle anlaşacak. Evin projesini ve altyapıyı devlet üstlenecek. Ankara’da Gölbaşı, İstanbul’da Tuzla, Çatalca ve Başakşehir için çalışmalar yoğunluk kazandı. Arsa satışı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Emlak ve TOKİ iş birliği yapacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10-15 gün içerisinde hem kiracıları mutlu edecek hem de ev sahiplerini mağdur etmeyecek bir düzenlemeyi Meclis'in onayına sunmak üzere hazırlıklarını yaptıklarını söyledi. Kira artışlarıyla ilgili ne gibi çözüm önerileri üzerinde çalışıldığı sorulan Kurum, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla çalışma grubu oluşturulduğunu, 10-15 gün içerisinde hem kiracıları mutlu edecek hem de ev sahiplerini mağdur etmeyecek bir düzenlemeyi Meclis'in onayına sunmak üzere hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.