Hangi ilçelerde mahallelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelir?
Son dakika su kesintisi | İSKİ yaptığı açıklamada planlı su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İstanbul’da pek çok mahalle 11 saatlik kesintiden etkilenecek. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İstanbul su kesintisi son durum | Avcılar su kesintisi son durum? Esenyurt su kesintisi saatleri | Eyüp su kesintisi hangi mahallelerde?
İski, tadilat ve yenileme çalışmaları sebebiyle bazı ilçelerde 11 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki, hangi ilçelerde mahallelerde sular kesilecek?
Hangi ilçelerde mahallelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelir?
İski'den yapılan açıklamada Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Avcılar ve Başakşehir'de su kesintisi yaşanacak. 7 ilçeyi etkileyen kesinti 18 Ağustos Çarşamba akşamı 22.00'de başlayıp 19 Ağustos Perşembe saat 09.00'da sona erecek. Kesintiden etkilenecek mahalleler şöyle:
Arnavutköy: Yeşilbayır, Ömerli, Delikli, Karaağaç, Dursunköy ve Hadımköy
Çatalca: Yassıören, Babanakkaş ve Kızılcaali
Esenyurt: Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent
Eyüpsultan: İhsaniye, Işıklar, Akpınar, Odayeri ve Ağaçlı
Başakşehir: Bahçeşehir 1. ve 2. kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, O.S.B., Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp
Avcılar: Cihangir, Merkez, Tahtakale, Yeşilkent, E-5 üstü, Bizimevler ve Ispartakule
Küçükçekmece: Yarımburgaz