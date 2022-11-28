İstanbul’un bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu sebeple hangi ilçelerde hangi saatler arasında elektriklerin kesileceği araştırılıyor.

Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? 28 Kasım Pazartesi elektrik kesinti saatleri:

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKDİL, BAKİ, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, GÖKTEPE, HASTÜRK, ILIMAN, MAVİGÖL, MUKADDES, NURDAN, ODAK, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, TUNCAY, TÜRKCAN, YÜCE sk bölgelerinde 28/11/2022 09:30:00 - 28/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah AFŞAR, BOSNA, BOZKIR, GÜLNİHAL, GÜMÜŞPALA, KEŞŞAF, MIZRAK, SALİH, SANCAKLI, SEZGİN, TİYATRO, YALÇINKAYA, YASA, YAYLA DAĞI, YILDIRIM BEYAZIT, ZİNCİRLİKUYU, ÇAMLIÇEŞME, ŞENAY sk bölgelerinde 28/11/2022 09:30:00 - 28/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah SARIGÜL sk bölgelerinde 28/11/2022 09:00:00 - 28/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DİLAVER, MUHTAR KAZIM AKGÜL, PANTER, YAKAMOZ, ŞADIRVAN sk bölgelerinde 28/11/2022 09:00:00 - 28/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2055. sk / KEMALPAŞA mah 1932., 1933., 1934., 1935., 1936., 1937., 1938., 1939., 1940., 1941., 1942., 1943., 1944., 1945., 1947., HACI BEKTAŞİ VELİ, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 28/11/2022 09:00:00 - 28/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1565., 1567., 1568., 1571., 1572., 1573., 1575., 1576., 1581., 1585., 1586., 1587., 1588., 1589., AHMET KABAKLI, BİRLİK sk bölgelerinde 28/11/2022 09:00:00 - 28/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AMİRAL NECDET URAN, DELİ HÜSEYİNPAŞA, DEMET, ELVAN, ESER, FERİT SELİMPAŞA, KADER, MELTEM 2, MELTEM ARALIĞI, RÖNTGEN, ZEKİ KARSAN sk / SOĞANLI mah ASLAN 1, FERİT SELİMPAŞA, YAVUZ, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE 1.ARA sk bölgelerinde 28/11/2022 09:00:00 - 28/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ESİNTİ, KAPTAN sk bölgelerinde 28/11/2022 09:00:00 - 28/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah BAŞAK, BUĞDAY, BÜYÜKADA, MİLLET, PİRİ REİS sk bölgelerinde 28/11/2022 09:00:00 - 28/11/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ADA, BÜYÜK COŞKUN, ERİK, FERUZAY, ÖZTUNÇ sk bölgelerinde 28/11/2022 10:00:00 - 28/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU sk / MURATPAŞA mah 104., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, ERGENE, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÖPRÜLÜ sk bölgelerinde 28/11/2022 10:00:00 - 28/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 30., 61., 69., NAZLI, ÇİÇEK sk bölgelerinde 28/11/2022 11:00:00 - 28/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ALTINTEPE, GAZİ OSMAN PAŞA, KIVANÇ sk bölgelerinde 28/11/2022 12:00:00 - 28/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEYAZGÜL, CEVİZ, DOLAPLIKUYU, DUBARACI, DÜZYOL, KARAKAVAK, KÖRKADI, KİREÇHANE GEDİĞİ, SEKBANLAR, ŞARIK ARIYAK sk bölgelerinde 28/11/2022 10:00:00 - 28/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEYAZGÜL, KARAKAVAK, KİREÇHANE, MUMHANE, SEKBANLAR sk / KÜLTÜR mah PALACI, SEKBANLAR sk bölgelerinde 28/11/2022 10:00:00 - 28/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah PALANGA sk bölgelerinde 28/11/2022 14:00:00 - 28/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BARBAROS sk / YILDIZ mah PALANGA sk bölgelerinde 28/11/2022 14:00:00 - 28/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BAYKUŞ, BAĞDAT, BEYHAN, BONCUK, BÜLBÜL, JALE, MODA, MURAT, NALAN, ORDU, PERÇEM, SAADET, SEÇİL, TÜLİN, ULUS, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 28/11/2022 09:00:00 - 28/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-BELGRAT mah BİRİCİK, MERVE, MERYEM ÇIKMAZI, MESKEN, MESUT, MESİRE, METE, METEHAN, MEVLÜT, MEVSİM, MEŞALE ÇIKMAZI, MISIR, MISRA, MIZRAK, MİHRAÇ, SULTAN FATİH, SİMGE sk / HALLAÇLI mah METİN sk bölgelerinde 28/11/2022 09:00:00 - 28/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 602., BARBAROS sk bölgelerinde 28/11/2022 09:00:00 - 28/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 201., 202., 203., ÇİNÇİN DERE sk / MENDERES mah 330., 331., PİRİ REİS, ÇİNÇİN DERE, İNÖNÜ sk / NİNE HATUN mah 146., 174., 175., 176., 177., ÇİNÇİN DERE, İNÖNÜ sk bölgelerinde 28/11/2022 09:30:00 - 28/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 28/11/2022 09:00:00 - 28/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce -PİRİ REİS mah sk bölgelerinde 28/11/2022 09:00:00 - 28/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 341., 353., 357., 358., 359., 363., BELDE, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 28/11/2022 09:00:00 - 28/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 374., KEMAL PAŞA sk / İNCİRTEPE mah 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 248., 249., ATALAY, KEMAL PAŞA, TURGUT ÖZAL, İNÖNÜ sk / İNÖNÜ mah 341., 353., 354., 357., 358., 359., 363., 374., BELDE, DOĞAN ARASLI, KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 28/11/2022 09:00:00 - 28/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2293. sk bölgelerinde 28/11/2022 09:00:00 - 28/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah HAVUZBAŞI, HAVUZBAŞI ÇEŞME, KURU GIDA 10., KURU GIDA 11., KURU GIDA 12., KURU GIDA 14., KURU GIDA 15., KURU GIDA 16., KURU GIDA 9., REŞADİYE sk bölgelerinde 28/11/2022 09:00:00 - 28/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.DENİZ ÇIKMAZI, 1.DOLUNAY, 1.KARANFİL, 1.KARTAL, 1.ŞAHİN, 3.PARK, 4.LEYLAK, ATEŞ, DENİZ, ERHAN, GAZİOSMANPAŞA, GENCAY, KELKİT, MAHREK, MENEKŞE, MERDİVENLİ, PARK ÜSTÜ, SARMAŞIK, SEVİMLİ, TABYA, TAŞOCAĞI DİKYOL, YAKAMOZ ÇIKMAZI, YAVUZ, YÜKSEK, ŞAİR ŞİRZAT sk / KARADOLAP mah 1.IŞIK, GAZİOSMANPAŞA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BAHADIR, KARANFİL, TAŞOCAĞI DİKYOL sk bölgelerinde 28/11/2022 09:30:00 - 28/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah HALİTPAŞA, KİTAPÇI KASIM sk / İSLAMBEY mah HALİTPAŞA, HZ. HALİD sk bölgelerinde 28/11/2022 10:00:00 - 28/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-KÜÇÜK AYASOFYA mah GELİNLİK, KAPIAĞASI, MUSTAFAPAŞA, MUSTAFAPAŞA ÇIKMAZI, OĞUL, YEĞEN, ÇAYIROĞLU sk / SULTAN AHMET mah FENERLİKAPI, OĞUL, SULTANİYEGAH sk bölgelerinde 28/11/2022 13:30:00 - 28/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.DENİZ ÇIKMAZI, 1.DOLUNAY, 1.KARANFİL, 1.KARTAL, 1.ŞAHİN, 3.PARK, 4.LEYLAK, ATEŞ, DENİZ, ERHAN, GAZİOSMANPAŞA, GENCAY, KELKİT, MAHREK, MENEKŞE, MERDİVENLİ, PARK ÜSTÜ, SARMAŞIK, SEVİMLİ, TABYA, TAŞOCAĞI DİKYOL, YAKAMOZ ÇIKMAZI, YAVUZ, YÜKSEK, ŞAİR ŞİRZAT sk / KARADOLAP mah 1.IŞIK, GAZİOSMANPAŞA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BAHADIR, KARANFİL, TAŞOCAĞI DİKYOL sk bölgelerinde 28/11/2022 09:30:00 - 28/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah BEYATLI, ORHAN, TAŞÇILAR sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah ORHAN, TAŞÇILAR sk bölgelerinde 28/11/2022 09:00:00 - 28/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah SOĞANLI sk / MERKEZ mah AYDINLAR, BAYRAKTAR, BAĞ, BAĞCI, BAĞLAR, ERİKLİ, FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ OSMAN PAŞA, KEMALİYE, PELİTLİ, ŞEHİT ER AYHAN KOCAMAN, ŞÜKRAN sk bölgelerinde 28/11/2022 10:00:00 - 28/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ABANT, AKIŞLI, AKÇALI, ALAGÖZ, ANKA, ASLANGAZİ, AYDOĞAN, BÜYÜKBEY, CANCAN, EMİRGAZİ, ERBEYLİ, ERDEM, ERSOY, GÖK, GÜLÇAVUŞ, GÜNEŞTAŞI, GÜNTEPE, NURSİMA, PASDEMİR, SAKIZAĞACI, SARITAŞ, SEÇİL, SULTANŞAH, ULAŞ, YAŞARLI, YENİHAN, YEŞİLBURÇ, YOLÜSTÜ, ZÜMRE, ZİYARET, ÇATALÇEŞME, ÖZVEREN, İPEKKUŞAĞI, ŞÖLEN sk bölgelerinde 28/11/2022 10:00:00 - 28/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.ATATÜRK, 1.PLEVNE, 1.UĞUR, 1.ÇİÇEK, 1405. ÇIKMAZ, 2.GELİNCİK, 2.MUTLU, 3.CAMİ, 3.DERE, HASANPAŞA, KUMRU, MİLLET, ORDU, TRAFO, ŞİRİN sk bölgelerinde 28/11/2022 09:00:00 - 28/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 2.GÜL, 27 MAYIS, 811., 829., AYAZMA, DALYAN, KIZILAY, İSTANBUL sk bölgelerinde 28/11/2022 10:00:00 - 28/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARABA YOLU, AVCILAR, BAYRAMOĞLU, ELMALIK, ERTUĞRULGAZİ , IHLAMUR AĞACI, KATİP, KÖŞKLER YANI, SABIR, YAZLIK ÇIKMAZI, YELKEN sk / KİREÇBURNU mah ARABAYOLU, DALYAN ÇIKMAZI, KÖŞKLER YANI sk bölgelerinde 28/11/2022 09:00:00 - 28/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATILGAN, FAHRETTİN ASLAN OKULU, FATİH SULTAN MEHMET, GAZİLER, KAZIM KARABEKİR, OKUL , ON KASIM, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 28/11/2022 09:30:00 - 28/11/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah BAKKAL, BAŞARI, BUĞRA, DEMETEVLER, DEPO, DERİNYOL, ESKİKAHVE, KAPAKLI ÇEŞME, KUMYOL, KUYULU, MERKEZ CAMİİ, MERTER, ÇAKIL, ÇAKIR, ÇAYYOLU, ÇİÇEKÇİ ÇIKMAZI, ÜÇEVLER sk / BEKİRLİ mah ÇAKIRBEY ÇIKMAZI sk bölgelerinde 28/11/2022 09:00:00 - 28/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah BAĞDAŞ, CENGİZ, DERMAN, DEVRAN, DEĞER, ELMALI, GAZİPAŞA, GÖKÇEK, GÖLET, HURMA, KULELİ, KUŞAK, SELİMİYE, YALNIZ, YAVER, YUSUF ZİYA KAYA, ZİYA GÖKALP, ÇAĞLA, ÇİL sk bölgelerinde 28/11/2022 09:00:00 - 28/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ÇAMURDERE MEVKİİ, ÇANTA sk bölgelerinde 28/11/2022 09:00:00 - 28/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SAYALAR mah ARIKAN, AZİZİYE, BALÇİÇEĞİ, BEYAZKARTAL, DANAMANDIRA, DUTLU, DİKEN ÇIKMAZI, HACI ÖMER, HİCAZKAR, HİZMET, KAZAN, KISMET ÇIKMAZI, KONFOR ÇIKMAZI, KORUYOLU, KÖY MEYDANI ÇIKMAZI, MEYDAN, OTLAK, PEKMEZ, SERİNCE, TABYA, UZUNYOL, YEŞİLLİK, ÇEŞMELİ sk / ÇAYIRDERE mah CANDAN, DELTA, ELVAN, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU sk bölgelerinde 28/11/2022 10:00:00 - 28/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah KİLİMCİ, ÖĞRETMEN HAŞİM ÇEKEN sk bölgelerinde 28/11/2022 10:00:00 - 28/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2691., 2692., 2693., 2700., 2701., 2702., 2703., 2704., A-1 sk bölgelerinde 28/11/2022 00:05:00 - 28/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2485., 2486., 2487., 2488., 2491., 2506., 2507., 2508., 2509., 2510., 2510/1., 2511., 2512., 2513., 2514., 2515., 2516., PEYAMİ SAFA, SELÇUKLU, U, V, Y, Z sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 28/11/2022 00:05:00 - 28/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 178., 185., 187. sk bölgelerinde 28/11/2022 10:00:00 - 28/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2485., 2486., 2487., 2488., 2491., 2506., 2507., 2508., 2509., 2510., 2510/1., 2511., 2512., 2513., 2514., 2515., 2516., PEYAMİ SAFA, SELÇUKLU, U, V, Y, Z sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 28/11/2022 14:00:00 - 28/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 28/11/2022 04:00:00 - 28/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ADALAR- 10:00 - 15:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KÜLHAN, TEKİNAY, HAMAMCIOĞLU, ŞEFİK CAN

ATAŞEHİR-09:30 - 14:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ERTAÇ, BEYAZ FULYA

ATAŞEHİR- 10:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak FİDAN, FİDANLI, POSTANE, PİRAYE ÇIKMAZI, UYGAR, HACILAR CAMİ, KÜÇÜK PAPATYA, MUSTAFAPAŞA, TOMURCUK ÇIKMAZI, HASAN POLATKAN, AHMET EREN, HALICILAR CAMİ, SAKİN, SARI HARMAN, BEYAZ KUMRU, ÖRNEKLİK, 3028/1., 3037., 3039., 3041., 3046., 3056., NURİ PAKDİL, 3047/1., 3048., 3048/1., 3002., 3047., 3028.