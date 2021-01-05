Hangi ilçede su kesintisi olacak? | İstanbul su kesintisi ne zaman nerede olacak?
İstanbul güncel su kesintileri | Başta İstanbul olmak üzere pek çok şehirde arıza ve bakım kaynaklı pek çok su kesintisi yaşanabiliyor. Vatandaşlar yaşadıkları şehir ve ilçelerde su kesintisi olup olmayacağını merak ediyor. İSKİ yaptığı son açıklamada İstanbul’da 6 ilçenin etkileneceği 30 saatlik su kesintisinin yaşanacağını duyurdu. Peki, İstanbul su kesintisi ne zaman? | İstanbul’da su kesintisi olacak ilçeler güncel
Su kesintisi ne zaman saat kaçta başlayacak? İSKİ Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında bir çalışma yapılacağını ve bu sebeple 6 ilçede pek çok mahalleye 30 saat boyunca su verilmeyeceğini açıkladı. Peki, su kesintisi olan ilçeler İstanbul
Hangi ilçede su kesintisi olacak? | İstanbul su kesintisi ne zaman nerede olacak?
İstanbul’da su kesintisi yaşanacak. Şahintepe-Esenyurt ana isale hattındaki çalışma sebebiyle altı ilçede planlı su kesintisi olacak. Bu sebeple vatandaşlar hangi ilçe ve mahallelerde kesinti olacağını araştırıyor. İstanbul’daki söz konusu 30 saatlik kesinti 5 Ocak Salı akşamı 21.00’de başlayıp 7 Ocak Perşembe saat 03.00’te bitecek. İşte kesintinin yaşanacağı mahallelerin listesi:
Esenyurt:
Saadetdere
Turgut Özal
Namık Kemal
Zafer
Akevler
Üçevler
Fatih
Talatpaşa
İnönü
İncirtepe
Yunus Emre Akşemsettin
Süleymaniye
Sultaniye
Yenikent
Balıkyolu
Ardıçlı
Esenkent
Aşık Veysel
Koza
Orhangazi
S. Eyyubi
Örnek
Çınar
Bağlarçeşme
Pınar
Mehter Çeşme
Mehmet Akif Ersoy
Güzelyurt
Başakşehir:
Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım
Avcılar:
Yeşilkent Mahallesi
Büyükçekmece:
Karaağaç Mahallesi
Arnavutköy:
Hadımköy
Deliklikaya
Ömerli
Yassıören
Yeşilbayır
Çatalca:
Bahsayiş Mahallesi