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Yaşam Hangi ilçede su kesintisi olacak? | İstanbul su kesintisi ne zaman nerede olacak?
Yaşam

Hangi ilçede su kesintisi olacak? | İstanbul su kesintisi ne zaman nerede olacak?

İstanbul güncel su kesintileri | Başta İstanbul olmak üzere pek çok şehirde arıza ve bakım kaynaklı pek çok su kesintisi yaşanabiliyor. Vatandaşlar yaşadıkları şehir ve ilçelerde su kesintisi olup olmayacağını merak ediyor. İSKİ yaptığı son açıklamada İstanbul’da 6 ilçenin etkileneceği 30 saatlik su kesintisinin yaşanacağını duyurdu. Peki, İstanbul su kesintisi ne zaman? | İstanbul’da su kesintisi olacak ilçeler güncel

Yeniakit Publisher
2021-01-05 11:15:00 -
Hangi ilçede su kesintisi olacak? | İstanbul su kesintisi ne zaman nerede olacak?

Su kesintisi ne zaman saat kaçta başlayacak? İSKİ Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında bir çalışma yapılacağını ve bu sebeple 6 ilçede pek çok mahalleye 30 saat boyunca su verilmeyeceğini açıkladı. Peki, su kesintisi olan ilçeler İstanbul

Hangi ilçede su kesintisi olacak? |  İstanbul su kesintisi ne zaman nerede olacak?

İstanbul’da su kesintisi yaşanacak. Şahintepe-Esenyurt ana isale hattındaki çalışma sebebiyle altı ilçede planlı su kesintisi olacak. Bu sebeple vatandaşlar hangi ilçe ve mahallelerde kesinti olacağını araştırıyor. İstanbul’daki söz konusu 30 saatlik kesinti 5 Ocak Salı akşamı 21.00’de başlayıp 7 Ocak Perşembe saat 03.00’te bitecek. İşte kesintinin yaşanacağı mahallelerin listesi:

Esenyurt:

Saadetdere

Turgut Özal

Namık Kemal

Zafer

Akevler

Üçevler

Fatih

Talatpaşa

İnönü

İncirtepe

Yunus Emre Akşemsettin

Süleymaniye

Sultaniye

Yenikent

Balıkyolu

Ardıçlı

Esenkent

Aşık Veysel

Koza

Orhangazi

S. Eyyubi

Örnek

Çınar

Bağlarçeşme

Pınar

Mehter Çeşme

Mehmet Akif Ersoy

Güzelyurt

Başakşehir:

Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım

Avcılar:

Yeşilkent Mahallesi

Büyükçekmece:

Karaağaç Mahallesi

Arnavutköy:

Hadımköy

Deliklikaya

Ömerli

Yassıören

Yeşilbayır

Çatalca:

Bahsayiş Mahallesi 

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