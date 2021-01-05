Su kesintisi ne zaman saat kaçta başlayacak? İSKİ Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında bir çalışma yapılacağını ve bu sebeple 6 ilçede pek çok mahalleye 30 saat boyunca su verilmeyeceğini açıkladı. Peki, su kesintisi olan ilçeler İstanbul

Hangi ilçede su kesintisi olacak? | İstanbul su kesintisi ne zaman nerede olacak?

İstanbul’da su kesintisi yaşanacak. Şahintepe-Esenyurt ana isale hattındaki çalışma sebebiyle altı ilçede planlı su kesintisi olacak. Bu sebeple vatandaşlar hangi ilçe ve mahallelerde kesinti olacağını araştırıyor. İstanbul’daki söz konusu 30 saatlik kesinti 5 Ocak Salı akşamı 21.00’de başlayıp 7 Ocak Perşembe saat 03.00’te bitecek. İşte kesintinin yaşanacağı mahallelerin listesi:

Esenyurt:

Saadetdere

Turgut Özal

Namık Kemal

Zafer

Akevler

Üçevler

Fatih

Talatpaşa

İnönü

İncirtepe

Yunus Emre Akşemsettin

Süleymaniye

Sultaniye

Yenikent

Balıkyolu

Ardıçlı

Esenkent

Aşık Veysel

Koza

Orhangazi

S. Eyyubi

Örnek

Çınar

Bağlarçeşme

Pınar

Mehter Çeşme

Mehmet Akif Ersoy

Güzelyurt

Başakşehir:

Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım

Avcılar:

Yeşilkent Mahallesi

Büyükçekmece:

Karaağaç Mahallesi

Arnavutköy:

Hadımköy

Deliklikaya

Ömerli

Yassıören

Yeşilbayır

Çatalca:

Bahsayiş Mahallesi