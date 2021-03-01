Hangi il hangi risk grubunda? Sağlık Bakanlığı güncel risk haritası
Kabine Toplantısı kararlarının açıklanması ile yeni koronavirüs tedbirleri belli oldu. Bakan Koca illere göre risk haritasını paylaştı. Düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olmak üzere 4 gruba ayrılan iller merak ediliyor. Peki, güncel risk haritasına göre hangi il hangi risk grubunda?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, illerin risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığı haritayı paylaştı.
Hangi il hangi risk grubunda?