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Gündem Hangi il hangi risk grubunda? Sağlık Bakanlığı güncel risk haritası
Gündem

Hangi il hangi risk grubunda? Sağlık Bakanlığı güncel risk haritası

Kabine Toplantısı kararlarının açıklanması ile yeni koronavirüs tedbirleri belli oldu. Bakan Koca illere göre risk haritasını paylaştı. Düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olmak üzere 4 gruba ayrılan iller merak ediliyor. Peki, güncel risk haritasına göre hangi il hangi risk grubunda?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 22:15:00 -
Hangi il hangi risk grubunda? Sağlık Bakanlığı güncel risk haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, illerin risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığı haritayı paylaştı.

Hangi il hangi risk grubunda?

Düşük riskli iller hangileri?
Düşük riskli iller hangileri?

Gündem

Düşük riskli iller hangileri?

Orta riskli iller hangileri?
Orta riskli iller hangileri?

Yaşam

Orta riskli iller hangileri?

Çok yüksek riskli iller hangileri?
Çok yüksek riskli iller hangileri?

Yaşam

Çok yüksek riskli iller hangileri?

Yüksek riskli iller hangileri?
Yüksek riskli iller hangileri?

Yaşam

Yüksek riskli iller hangileri?

 

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