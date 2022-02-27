Hangi hastalıklara hangi bölümden randevu alınır? Hangi hastalığı hangi bölüm bakar?
Hangi hastalıklara hangi bakıyor? MHRS üzerinden hastane randevusu almak isteyenler hangi hastalığa hangi poliklinik bakar sorusunu sormakta. Havaların soğuk olması pek çok hastalığı da beraberinde getirmekte. Bir de koronovirüs omicron varyantı vakalarının bir hayli artması boğaz ağrıları, burun tıkanıklığı, öksürük, burun akıntısı, eklem ağrıları, halsizlik, baş ağrısı, mide bulantısı, ateşlenme gibi rahatsılıklardan şikayet eden vatandaşların yanında vücudunun farklı yerlerindeki ağrılar nedeniyle hastanelerden randevu almakta. Hastane randevusu almak isteyenler hangi hastalığa hangi bölüm bakar, hangi hastalığa nereden randevu alınır? sorularını sormakta.
Hangi hastalıklar için hangi doktora gitmek gerekir? Psikiyatri için hangi bölümden randevu alınır? Idrar yolları için hangi bölümden randevu alınır? Guatr için hangi bölüme ve doktora gidilir? İç hastalıkları nedir, neye bakar? Dahiliye bölümü doktoru hangi hastalıklara bakar? soruları hastanelereden randevu almak isteyenlerce sorgulanıyor. Hangi hastalıklar için hangi bölüme gidilir?
Dahiliye (İç hastalıkları) hangi hastalıklara bakar?
Ağız kuruluğu
Göğüs ağrısı (buna bağlı sol kol ağrısı)
Sık idarara çıkma
Karın ağrısı
Mide ağrısı
Mide ekşimesi
Gastrit,
İshal, Kabızlık,
Terleme,
(Tansiyon : Baş ağrısı, Baş dönmesi, bulantı, kulak çınlaması, burun kanaması, kalp ağrıları. Olarak sıralanır.)
Kulak Burun Boğaz (KKB) hangi hasatlıklara bakar?
Boğaz ağrısı,
Burun akıntısı
Nezle
İşitme kaybı
Kulaktan kan gelmesi
Burun eğriliği
Burunda şekil bozukluğu
Burundan kan gelmesi
Horlama,
Kulak iltihabı,
Saman nezlesi,
Sinüzit,
Tükürük Bezi Hastalıkları
Uçuk,
Kulak ağrısına eşlik eden baş dönmesi
Uzun süreli kulak akıntısı
Baş dönmesi
Çene eklem hastalıkları
Kulak çınlaması
Aft
Kalp ve Damar Cerrahisi hangi hastalıklara bakar?
Göğüs ağrısı ( buna bağlı sol kolda ağrı)
Kalp,
Damar,
Damar sertliği,
Çarpıntı
Bacak damarlarında siyahlaşma
Ayaklarda morarma
Bacaklarda ağrı
Enfeksiyon hastalıkları hangi ağrılara bakar?
Grip,
Sarılık,
Göz beyazlarında sararma, idrar renginde koyulaşma, iştahsızlık, bulantı.
Halsizlik, Yorgunluk
Karın ağrısı ve buna bağlı İshal,
Kabakulak,
Köpek, kedi, vb. hayvanlar tarafından ışırık yada tırmalanma halleri
Büyük dışkıda, Tenya, parazit.
Ayağa ya da vücudun herhangi bir yerine paslı metal batması
Öksürük, balgam
Taşıyıcı sarılık
Ateş, terleme (Brucella)
Kene sokması
Ayaklarda / bacaklarda kızarıklık, şişlik, ağrı.
Genel cerrahi hangi hastalılara bakar?
Apandisit: ilk olarak karın üst bölgesinde ağrı ile başlar, Karın üst bölgesindeki ağrı hafifler ve karın sağ alt bölgesinde ağrı başlar, Karında hissedilen ağrının yavaş yavaş şiddetlenmesi, Karında hissedilen ağrının süreklilik kazanması, Ateş, Kalp atışlarında hızlanma, İştah kaybı, Mide bulantısı ve kusma.
Memede ağrı
Memede kollara doğru yayılan ağrı
Memede sertlik hissi
Memede ele gelen sertlik
Karın bölgesinde şişlik buna bağlı ağrı
Gangren,
Basur,
Hemoroid,
İnce bağırsak,
Kalın bağırsak,
Karaciğer,
Mide,
Tiroid bezinin az çalışması: Yorgunluk, halsizlik, uyuşukluk ve uyku hali, konsantrasyon bozukluğu, sersemlik hissi, depresyon, saç dökülmesi, ciltte kuruma ve soğukluk hissi, kabızlık, kilo alma, göz kapakları ve bacaklarda şişlik, terlemede azalma, balmumu gibi cilt, soğuğa tahammülsüzlük, üşüme, ses kalınlaşması, ses kısılması, konuşmada ağırlaşma, reflekslerde azalma, tansiyon, kolesterol yüksekliği ve nabız düşüklüğü, adet düzensizliği, hamile kalmada zorluk, çocuklarda boy kısalığı ve gelişme geriliği gibi belirtilerle kendini gösterir.
Hipertiroidi: Sinirlilik, aşırı heyecan, duygusallık, kilo kaybı, terleme ve vücut sıcaklığında artma, ellerde titreme, nabız sayısında ve tansiyonda artış, cilt terleme ve nemlilik hissi, saç dökülmesi, sıcağa tahammülsüzlük, bağırsak hareketlerinde artma, adet düzensizliği, gözde canlı bakış, bazen tek gözde büyüme, bazen çift görme şeklinde ortaya çıkar.
Vücutta et beni veya yağ bezesi
Şiddetli karın ağrısı
Büyük dışkı ile gelen kan
Dönüşümlü olarak ishal ve kabızlık.
Yağa karşı duyarlılık, bağırsak gazları ve karında doygunluk duygusu
Sağ kaburga altında baskı, sağ kürekkemiğine kadar yansıyan sırt ağrıları, sağ omuz bölgesinde gerginlikler.
Göbek bölgesinde ağrı ve şişlik
Kasıkta ağrı ve şişlik
Nöroloji hangi hastalıklara bakar?
Hafıza kaybı
Unutkanlık
Kol ve bacaklarda uyuşma hissi
Ellerde titreme
Parmak uçlarında uyuşukluk
Vücudun sağ veya sol tarafında uyuşukluk hissi
Baş ağrısı,
Felç,
Baş dönmesi
Baş dönmesi
Kasılma
Bunama
Çift görme
Yüz ağrısı
Dengesizlik
İstemsiz hareketler
Vücutta seyrime
Dermatoloji (Cildiye – Deri Hastalıkları) hangi ağrılara bakar?
Sık sık tekrar eden ağız içi yaraları
Akne,
Bel soğukluğu,
Deri kanseri,
Egzama, alerjik deri hastalıkları,
Mantar,
Nasır,
Saç dökülmesi,
Vücudun herhangi bir yerinde renk değişikliği (ala)
Siğil,
Sivilce,
Uçuk,
Kaşıntı
İyileşmeyen ya da geç iyileşen deri yaraları
Cilt lekesi
Benler, çiller, doğum lekeleri,
Tırnak bozuklukları,
Ayak, koltuk altı terlemeleri,
Kıl dönmesi, aşırı kıllanma,
Sedef hastalığı,
Ortopedi hangi hastalıklara, ağrılara bakar?
Vücudun eklem yerlerindeki ağrılar
Nemli havalarda hissedilen eklem ağrıları
Ayak bileği burkulmaları
Bacak Bel Boyun Fıtık Kalça ağrıları
Kas Kemik Kırıklar
Omurga Omuz Romatizma
Siyatik
Topuk dikeni
Bütün eklem ağrıları
Bağ kopmaları
Lif kopmaları
Kas ağrıları
Düşmelere bağlı kol ve bacak ağrıları
Üroloji hangi hastalıklara bakar?
Üroloji hangi ağrılara bakar?
İdrar yaparken yanma hissi
İdrar yolunda akıntı
Sık idrara çıkma
İdrar yapamama tıkanma
Böbrek taşı, bel ağrısıyla beraber bulantı olması,
Erken boşalma
Frengi
İktidarsızlık
Kısırlık
Mesane
Penis Hastalıkları
Prostat
Testislerde ağrı
Gece sık sık idrara kalkma
Kanlı idrar yapma (Kanlı işeme)
Torbalarda şişme
Testislerde sertlik, şişme
Sünnet derisinde şişlik, kızarıklık.
Göğüs Cerrahi Hastalıkları hangi hastalıklara bakar?
Kaburga kırıkları
Göğüs ağrısı
Nefes almada güçlük ve nefes alırken hırıltılı ses
Nefes darlığı
Zatürre
Pnömoni
Tüberküloz
Öksürüğe bağlı ağızdan kan gelmesi
Yoğun kıvamlı bağlam çıkarma
Düşme ya da göğse alınan darbe sonucu göğüs ağrısı
Göğüs içerisinde sıvı toplanması
Akciğer Kanseri
Göğüs duvarı şekil bozuklukları
Göğüs içi maligniteler
Akciğer apsesi
Diafragma rahatsızlıkları
Göğüs duvarı tümörleri
Soluk borusu rahatsızlıkları
Psikiyatri hangi hastalıklara bakar?
Depresyon
Gereksiz korkular
Sosyalleşme bozukluğu
Kekemelik
Davranış bozukluğu
Uyku bozukluğu
Uykusuzluk
Huzursuzluk
Tedirginlik
Anksiyete Bozukluğu (Kaygı bozukluğu.)
Sosyal fobi, özgül fobi,
Kişilik bozuklukları
Alkol, madde kullanımı, bağımlılığı
Öğrenme güçlüğü
Dikkat eksikliği, Hiperaktivite
Panik atak
Şizofreni
İnsominio (Uyku bozukluğu,)
Davranış bozukluğuna karşı gelen bozukluklar
Bipolar bozukluk (İki uçlu duygu durum bozukluğu ) (Mani depresyon)
Şizoeffektif bozukluk
Psikiyatrik hastalıklarda tedaviler
Davranış bozukluğu,Karşı gelme bozukluğu
Mental Retardasyon (Zeka geriliği)
Göz polikliniği hangi hastalıklara bakar?
Uzağı görme güçlüğü
Yakını görme güçlüğü
Görme netliği bozukluğu
Arpacık, göz rahatsızlığına başlı baş dönmesi
Gözde kızarıklık yanma hissi
Göz kuruluğu
Baş ağrısı ( görme bozukluğuna bağlı)
Ani görme kaybı
Gözde ani ortaya çıkan sinek uçuşmaları, ışık çakmaları
Gözde çapaklanma
Göz ağrısı, batma
Kardiyoloji hangi hastalıklara bakar?
Göğüste tam yeri belli olmayan sıkışma hissi
Bu ağrı sol kola ve çeneye doğru yayılır
Ağrı hareket etmekle artar, dinlenirken azalır, fakat geçmez. Ağrı yarım saatten uzun sürer.
Ağrıyla birlikte soğuk soğuk terleme ve mide bulantısı
Nefes darlığı
Fizik Tedavi hangi ağrılara bakar?
Ağrılı eklem sorunları
Bel ve boyun ağrıları
Kol, dirsek, el ve bilek ağrıları (sinir sıkışmaları, tenisçi dirseği, karpal tünel sendromu) Elde-ayakta uyuşma.
Ayak, ayak bileği ağrıları (hallux valgus, düz tabanlık)
Eklemlerde kireçlenme,Dizde kireçlenme
Disk hernileri (bel-boyun fıtıkları)
Osteoporoz (kemik erimesi/zayıflığı)
Fibromiyalji, çeşitli kas hastalıkları, kas ağrıları
Romatoid artrit, ankilozan spondilit, romatizmal hastalıklar
Diğer romatizmal hastalıklar (yumuşak doku romatizması; tendinit, eklem ve kas zorlanmaları)
Felçli hastalar
Plastik Cerrahi hangi hastalıklara bakar?
Deri kanserleri
İyileşmeyen yaralar
Deri yanıkları
Doğumsal hasarlar
Yanık izleri
Yarık dudak
Yarık damak
Meme büyütme
Meme küçültme
Göz kapağı düşüklüğü
Göz kapağı hasarları
Et benleri; renkli benler
Kulak şekil / bozuklukları
Deri aşıları
Yağ alma
Yağ verme
Burun şekil bozuklukları
Deri gençleştirme (Kimyasal yöntem)
Deri kırışıklıkları için Botoks uygulamalar