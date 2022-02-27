Hangi hastalıklara hangi bölümden randevu alınır? Hangi hastalığı hangi bölüm bakar?

Hangi hastalıklar için hangi doktora gitmek gerekir? Psikiyatri için hangi bölümden randevu alınır? Idrar yolları için hangi bölümden randevu alınır? Guatr için hangi bölüme ve doktora gidilir? İç hastalıkları nedir, neye bakar? Dahiliye bölümü doktoru hangi hastalıklara bakar? soruları hastanelereden randevu almak isteyenlerce sorgulanıyor. Hangi hastalıklar için hangi bölüme gidilir?

Dahiliye (İç hastalıkları) hangi hastalıklara bakar?

Ağız kuruluğu

Göğüs ağrısı (buna bağlı sol kol ağrısı)

Sık idarara çıkma

Karın ağrısı

Mide ağrısı

Mide ekşimesi

Gastrit,

İshal, Kabızlık,

Terleme,

(Tansiyon : Baş ağrısı, Baş dönmesi, bulantı, kulak çınlaması, burun kanaması, kalp ağrıları. Olarak sıralanır.)

Kulak Burun Boğaz (KKB) hangi hasatlıklara bakar?

Boğaz ağrısı,

Burun akıntısı

Nezle

İşitme kaybı

Kulaktan kan gelmesi

Burun eğriliği

Burunda şekil bozukluğu

Burundan kan gelmesi

Horlama,

Kulak iltihabı,

Saman nezlesi,

Sinüzit,

Tükürük Bezi Hastalıkları

Uçuk,

Kulak ağrısına eşlik eden baş dönmesi

Uzun süreli kulak akıntısı

Baş dönmesi

Çene eklem hastalıkları

Kulak çınlaması

Aft

Kalp ve Damar Cerrahisi hangi hastalıklara bakar?

Göğüs ağrısı ( buna bağlı sol kolda ağrı)

Kalp,

Damar,

Damar sertliği,

Çarpıntı

Bacak damarlarında siyahlaşma

Ayaklarda morarma

Bacaklarda ağrı

Enfeksiyon hastalıkları hangi ağrılara bakar?

Grip,

Sarılık,

Göz beyazlarında sararma, idrar renginde koyulaşma, iştahsızlık, bulantı.

Halsizlik, Yorgunluk

Karın ağrısı ve buna bağlı İshal,

Kabakulak,

Köpek, kedi, vb. hayvanlar tarafından ışırık yada tırmalanma halleri

Büyük dışkıda, Tenya, parazit.

Ayağa ya da vücudun herhangi bir yerine paslı metal batması

Öksürük, balgam

Taşıyıcı sarılık

Ateş, terleme (Brucella)

Kene sokması

Ayaklarda / bacaklarda kızarıklık, şişlik, ağrı.

Genel cerrahi hangi hastalılara bakar?

Apandisit: ilk olarak karın üst bölgesinde ağrı ile başlar, Karın üst bölgesindeki ağrı hafifler ve karın sağ alt bölgesinde ağrı başlar, Karında hissedilen ağrının yavaş yavaş şiddetlenmesi, Karında hissedilen ağrının süreklilik kazanması, Ateş, Kalp atışlarında hızlanma, İştah kaybı, Mide bulantısı ve kusma.

Memede ağrı

Memede kollara doğru yayılan ağrı

Memede sertlik hissi

Memede ele gelen sertlik

Karın bölgesinde şişlik buna bağlı ağrı

Gangren,

Basur,

Hemoroid,

İnce bağırsak,

Kalın bağırsak,

Karaciğer,

Mide,

Tiroid bezinin az çalışması: Yorgunluk, halsizlik, uyuşukluk ve uyku hali, konsantrasyon bozukluğu, sersemlik hissi, depresyon, saç dökülmesi, ciltte kuruma ve soğukluk hissi, kabızlık, kilo alma, göz kapakları ve bacaklarda şişlik, terlemede azalma, balmumu gibi cilt, soğuğa tahammülsüzlük, üşüme, ses kalınlaşması, ses kısılması, konuşmada ağırlaşma, reflekslerde azalma, tansiyon, kolesterol yüksekliği ve nabız düşüklüğü, adet düzensizliği, hamile kalmada zorluk, çocuklarda boy kısalığı ve gelişme geriliği gibi belirtilerle kendini gösterir.

Hipertiroidi: Sinirlilik, aşırı heyecan, duygusallık, kilo kaybı, terleme ve vücut sıcaklığında artma, ellerde titreme, nabız sayısında ve tansiyonda artış, cilt terleme ve nemlilik hissi, saç dökülmesi, sıcağa tahammülsüzlük, bağırsak hareketlerinde artma, adet düzensizliği, gözde canlı bakış, bazen tek gözde büyüme, bazen çift görme şeklinde ortaya çıkar.

Vücutta et beni veya yağ bezesi

Şiddetli karın ağrısı

Büyük dışkı ile gelen kan

Dönüşümlü olarak ishal ve kabızlık.

Yağa karşı duyarlılık, bağırsak gazları ve karında doygunluk duygusu

Sağ kaburga altında baskı, sağ kürekkemiğine kadar yansıyan sırt ağrıları, sağ omuz bölgesinde gerginlikler.

Göbek bölgesinde ağrı ve şişlik

Kasıkta ağrı ve şişlik

Nöroloji hangi hastalıklara bakar?

Hafıza kaybı

Unutkanlık

Kol ve bacaklarda uyuşma hissi

Ellerde titreme

Parmak uçlarında uyuşukluk

Vücudun sağ veya sol tarafında uyuşukluk hissi

Baş ağrısı,

Felç,

Baş dönmesi

Baş dönmesi

Kasılma

Bunama

Çift görme

Yüz ağrısı

Dengesizlik

İstemsiz hareketler

Vücutta seyrime

Dermatoloji (Cildiye – Deri Hastalıkları) hangi ağrılara bakar?

Sık sık tekrar eden ağız içi yaraları

Akne,

Bel soğukluğu,

Deri kanseri,

Egzama, alerjik deri hastalıkları,

Mantar,

Nasır,

Saç dökülmesi,

Vücudun herhangi bir yerinde renk değişikliği (ala)

Siğil,

Sivilce,

Uçuk,

Kaşıntı

İyileşmeyen ya da geç iyileşen deri yaraları

Cilt lekesi

Benler, çiller, doğum lekeleri,

Tırnak bozuklukları,

Ayak, koltuk altı terlemeleri,

Kıl dönmesi, aşırı kıllanma,

Sedef hastalığı,

Ortopedi hangi hastalıklara, ağrılara bakar?

Vücudun eklem yerlerindeki ağrılar

Nemli havalarda hissedilen eklem ağrıları

Ayak bileği burkulmaları

Bacak Bel Boyun Fıtık Kalça ağrıları

Kas Kemik Kırıklar

Omurga Omuz Romatizma

Siyatik

Topuk dikeni

Bütün eklem ağrıları

Bağ kopmaları

Lif kopmaları

Kas ağrıları

Düşmelere bağlı kol ve bacak ağrıları

Üroloji hangi hastalıklara bakar?

Üroloji hangi ağrılara bakar?

İdrar yaparken yanma hissi

İdrar yolunda akıntı

Sık idrara çıkma

İdrar yapamama tıkanma

Böbrek taşı, bel ağrısıyla beraber bulantı olması,

Erken boşalma

Frengi

İktidarsızlık

Kısırlık

Mesane

Penis Hastalıkları

Prostat

Testislerde ağrı

Gece sık sık idrara kalkma

Kanlı idrar yapma (Kanlı işeme)

Torbalarda şişme

Testislerde sertlik, şişme

Sünnet derisinde şişlik, kızarıklık.

Göğüs Cerrahi Hastalıkları hangi hastalıklara bakar?

Kaburga kırıkları

Göğüs ağrısı

Nefes almada güçlük ve nefes alırken hırıltılı ses

Nefes darlığı

Zatürre

Pnömoni

Tüberküloz

Öksürüğe bağlı ağızdan kan gelmesi

Yoğun kıvamlı bağlam çıkarma

Düşme ya da göğse alınan darbe sonucu göğüs ağrısı

Göğüs içerisinde sıvı toplanması

Akciğer Kanseri

Göğüs duvarı şekil bozuklukları

Göğüs içi maligniteler

Akciğer apsesi

Diafragma rahatsızlıkları

Göğüs duvarı tümörleri

Soluk borusu rahatsızlıkları

Psikiyatri hangi hastalıklara bakar?

Depresyon

Gereksiz korkular

Sosyalleşme bozukluğu

Kekemelik

Davranış bozukluğu

Uyku bozukluğu

Uykusuzluk

Huzursuzluk

Tedirginlik

Anksiyete Bozukluğu (Kaygı bozukluğu.)

Sosyal fobi, özgül fobi,

Kişilik bozuklukları

Alkol, madde kullanımı, bağımlılığı

Öğrenme güçlüğü

Dikkat eksikliği, Hiperaktivite

Panik atak

Şizofreni

İnsominio (Uyku bozukluğu,)

Davranış bozukluğuna karşı gelen bozukluklar

Bipolar bozukluk (İki uçlu duygu durum bozukluğu ) (Mani depresyon)

Şizoeffektif bozukluk

Psikiyatrik hastalıklarda tedaviler

Davranış bozukluğu,Karşı gelme bozukluğu

Mental Retardasyon (Zeka geriliği)

Göz polikliniği hangi hastalıklara bakar?

Uzağı görme güçlüğü

Yakını görme güçlüğü

Görme netliği bozukluğu

Arpacık, göz rahatsızlığına başlı baş dönmesi

Gözde kızarıklık yanma hissi

Göz kuruluğu

Baş ağrısı ( görme bozukluğuna bağlı)

Ani görme kaybı

Gözde ani ortaya çıkan sinek uçuşmaları, ışık çakmaları

Gözde çapaklanma

Göz ağrısı, batma

Kardiyoloji hangi hastalıklara bakar?

Göğüste tam yeri belli olmayan sıkışma hissi

Bu ağrı sol kola ve çeneye doğru yayılır

Ağrı hareket etmekle artar, dinlenirken azalır, fakat geçmez. Ağrı yarım saatten uzun sürer.

Ağrıyla birlikte soğuk soğuk terleme ve mide bulantısı

Nefes darlığı

Fizik Tedavi hangi ağrılara bakar?

Ağrılı eklem sorunları

Bel ve boyun ağrıları

Kol, dirsek, el ve bilek ağrıları (sinir sıkışmaları, tenisçi dirseği, karpal tünel sendromu) Elde-ayakta uyuşma.

Ayak, ayak bileği ağrıları (hallux valgus, düz tabanlık)

Eklemlerde kireçlenme,Dizde kireçlenme

Disk hernileri (bel-boyun fıtıkları)

Osteoporoz (kemik erimesi/zayıflığı)

Fibromiyalji, çeşitli kas hastalıkları, kas ağrıları

Romatoid artrit, ankilozan spondilit, romatizmal hastalıklar

Diğer romatizmal hastalıklar (yumuşak doku romatizması; tendinit, eklem ve kas zorlanmaları)

Felçli hastalar

Plastik Cerrahi hangi hastalıklara bakar?

Deri kanserleri

İyileşmeyen yaralar

Deri yanıkları

Doğumsal hasarlar

Yanık izleri

Yarık dudak

Yarık damak

Meme büyütme

Meme küçültme

Göz kapağı düşüklüğü

Göz kapağı hasarları

Et benleri; renkli benler

Kulak şekil / bozuklukları

Deri aşıları

Yağ alma

Yağ verme

Burun şekil bozuklukları

Deri gençleştirme (Kimyasal yöntem)

Deri kırışıklıkları için Botoks uygulamalar