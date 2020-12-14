Hangi hastalar malulen emekli olur?

Sigortalı olarak bir işte çalışan ve çalıştığı süre içerisinde iş gücünü kaybetmesi sonucu kişiye malulen emekli olma imkanı doğar. Söz konusu emekli maaşı SGK tarafından verilmektedir. Ancak bu maaş; kişinin hastalık yüzünden iş bulamaması, iş bulsa dahi işini yapamaması durumunda verilmektedir. Söz konusu hastalıklar biyolojik hastalıklar olabilir veya iş kazaları nedeniyle olan hastalıklarla da olabilmektedir.

Malulen emekli olabilmek için kanunda belirtilen şartlara uygun olunması gerekmektedir. Söz konusu şartların temelinde iş gücünün %60 oranında kaybedilmiş olması gelir. Diğer yandan kanunda belirtilen hastalıklardan birinin kişide bulunması da aranan diğer şartlar arasındadır. Peki, bu hastalıklar nelerdir? İşte detaylar…

Malullük sayılacak hastalıklar nelerdir?

Malullük sayılacak hastalıklar kanunda yer almaktadır. Söz konusu hastalıklar şu şekilde; Görme duyusunda azalma ve kayıp, İşitme duyusunda azalma veya kayıp, Metabolizma hastalıkları, AIDS, Kalp yetmezliği ve kalp rahatsızlıkları, Uzuv kaybı ve ampüte durumları, Karaciğer, kalp veya böbrek gibi kişinin hayatını etkileyecek nakil işlemleri, Bipolar bozukluk, şizofreni, Epilepsi, Demans, Beyin tümörü, Parkinson, Selebral palsi, MS, Zeka geriliği, Beyin hasarı olan hastalıklar, İş gücü kaybı yaşatması durumunda tüm kanser hastalıkları yer almaktadır.

Söz konusu hastalıklar sonucunda kişinin iş gücünü en az %60 oranında yapamayacak durumda olması; kişiye malulen emekli olma imkanı sağlar. Bu hakkı elde etmek için ise kişin en az 1800 gün prim gün sayısının olması gerekir. Prim gün sayısı eksik olan kişiler hizmet borçlanması yaparak prim günlerini tamamlama imkanı vardır.