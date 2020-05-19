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Spor

"Hangi futbolcuyla rakip olmak istemezdin sorusuna" Merih'ten olay cevap

Başarılı futbolcu Merih Demiral, hangi futbolcuyla rakip olmak istemezdin sorusuna, "Ronaldo ile karşılaşmayı hiç istemezdim." şeklinde cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 17:26:00 -
"Hangi futbolcuyla rakip olmak istemezdin sorusuna" Merih'ten olay cevap

Juventus forması giyen milli oyuncu Merih Demiral, giyim markası Mavi'nin YouTube kanalında, gençlerden gelen soruları cevapladı.

"Hangi futbolcuyla rakip olmak istemezdin?" sorusunu cevaplayan 22 yaşındaki defans oyuncusu, "Öyle birisi var ama aynı takımda oynadığımız için sıkıntı yok. Ronaldo ile karşılaşmayı hiç istemezdim." ifadelerini kullandı.

Sahada çok agresif fakat dışarda sakin olması hatırlatılan Merih Demiral şöyle konuştu:

"Burada takım olmak çok önemli. Çünkü takım arkadaşlarımı görünce onların bir amaç uğruna mücadele ettiğini görünce benim motivasyonum 2 kat artıyor. Çünkü hem kendim hem de takımım için oynuyorum. Bı yüzden sahada hiçbir zaman pes etmemeyi ve her zaman takımım ve kendim için oynamayı tercih ediyorum. Bu da sahaya bu şekilde yansıyor."

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