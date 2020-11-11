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Ekonomi Hangi borçlar yapılandırılacak?
Ekonomi

Hangi borçlar yapılandırılacak?

Vergi borçları nasıl yapılandırılacak? | TBMM borç yapılandırmasına dair kanun teklifinin azı maddelerini kabul etti. Vatandaşlar hangi borçların yapılandırılabileceğini araştırmaya başladı. Peki, hangi borçlar yapılandırılabilecek? | Borç yapılandırması Resmi Gazete | Para cezaları nasıl yapılandırılacak? | KYK borcu bilinecek mi? | KYK borcu yapılandırma?

Yeniakit Publisher
2020-11-11 14:38:00 -
Hangi borçlar yapılandırılacak?

Hangi borçlar yapılandırılabilecek? | TBMM borç yapılandırmasına ilişkin kararları onayladı. Vatandaşlar hangi borçları yapılandırılabileceğini araştırıyor. Peki, borç yapılandırması ne zaman başlar?

Hangi borçlar yapılandırılacak?

2020 Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait sigorta pirimi, genel sağlık pirimi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, sosyal güvenlik destek primi, iş kazası ve meslek hastalığı sonucunda doğan rüca alacakları, isteğe bağlı sigorta primi, gecikme cezaları, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı paylarının yapılandırılabilecek.

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları da bu kapsamda yapılandırılabilecek. Ayrıca Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırılabilecek.

Borç yapılandırma tarihi ile ilgili henüz bir tarih açıklanmadı. Kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla birlikte işlemler başlayacaktır.

KYK borcu silinecek mi?

Üniversite eğitimlerinin ardından KYK borçlarını ödeyemeyenler; bu borçların silinip silinmeyeceğini merak ediyor. KYK borçları silinmeyecek yalnızca yapılandırılabilecek. KYK borçlarının 18 taksite bölünmesinin yanı sıra iki ayda bir taksit ödeme kolaylığının sağlanması bekleniyor.

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