Emekli maaşı alan vatandaşlar hangi bankaya maaşlarını taşımaları durumunda ne kadarlık bir promosyon kazanabileceklerini araştırıyor. Peki, 2023 yılı promosyon taban fiyatı belli oldu mu?

Hangi banka kaç lira ne kadar promosyon veriyor?

Emekli vatandaşlar maaşlarını bir başka bankaya taşımaları durumunda ne kadarlık promosyon alabileceklerini araştırıyor. İlk promosyon kararı 2017 yılında çıkmıştı. Bankalar üç yıl boyunca maaşlarını kendi bankalarından alacak olanlara belirlenen limitler doğrultusunda promosyon ödemesi gerçekleşti. Bir sonraki promosyon süreci ise 2020 yılının şubat-mart aylarında yaşandı. 3.promosyon süreci ise 2023 yılının şubat-mart aylarında yaşanacak. Dileyenler başka bankalarla anlaşarak yeni promosyonlarını alacak kimi ise aynı banka ile yoluna devam edebilecek.

2020'de imzalanan protokolde taban promosyon tutarı 1.500 liranın altındaki maaşlar için 500, 1.500-2.500 lira arası maaşlar için 625, 2.500 lira üstü için 750 lira olan belirlenmişti. Tavan fiyat ise bankadan bankaya farklılık gösteriyor.

Enflasyon sebebiyle pek çok kalemde artışlar yaşandı. Enflasyonlar mücadele edilirken vatandaşların ‘enflasyona ezdirilmemesi adına” asgari ücretten emekli maaşlarına kadar pek çok maaşa artış uygulandı. 3.promosyon dönemi yaklaşırken taban fiyatlarla ilgili bir farklılığın olup olmayacağı merak ediliyor.

İlk kez emekli maaşı almaya başlayan vatandaşlar da promosyonlardan yararlanabiliyor. Promosyon için 2023 yılının şubat-mart aylarını beklemeleri gerekmiyor. Promosyon anlaşması 3 yılı kapsıyor. Ancak arzu eden vatandaşlar fark ücretini ödeyip söz konusu bankayla anlaşmasını üç yıldan önce de tamamlayabiliyor. 3.promosyon dönemi gelmeden pek çok banka yeni rakamlarını duyurdu.

Maaşını İş Bankası'ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 5.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor. 1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL, 1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL ödeme yapılıyor.

Garanti BBVA, bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3 bin 500 TL, bin 500 TL-2 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 5 bin TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Garanti BBVA ayrıca tüm müşterilerinin yararlanabildiği 'yakınını getir' kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 TL ilave ödeme yapıyor.

ING Türkiye, emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 5 bin TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Bankadan yapılana açıklamaya göre maaşını taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING’li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL’ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Böylelikle emekliler toplamda 6 bin 250 TL’ye varan promosyon kazanma imkanı yakalıyor. Emekli maaşını söz konusu bankaya taşıyanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; bin 500 TL’ye kadar ise 3 bin 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arası ise 4 bin 250 TL ve 2 bin 500 TL ve üzeri ise 5 bin TL nakit promosyon almaya hak kazanıyor.