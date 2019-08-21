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Hangi balı tercih etmeliyiz? Hangi bal daha sağlıklı?

Son zamanlarda şekerin zararları ortalığı epeyce karıştırdı. Birde üzerine, bazı işletmelerin, balı şekerden ürettiği meydana çıktı... Birçok işletmeci, daha fazla satış yapabilmek için, arıların önlerine şeker koyar vaziyette. Peki ama biz bu sahtekarlıktan nasıl uzak duracağız? Neye dayanarak ve güvenerek alışveriş yapacağız?

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:32
Hangi balı tercih etmeliyiz? Hangi bal daha sağlıklı?

Öncelikle her satış noktasından alış-veriş yapma alışkanlığına "dur" demeliyiz. Birde böyle önemli bir konu söz konusuysa, güvenilir olan yerleri bile, ekstra güvenlik sorularına tabi tutmalıyız.

Halk arasında genel olarak, doğala daha yakın görünümlü olan yiyecekler ''doğal'' kabul edilir. Petek balda bunlardan biri..

Süzme bal, petek balın üzerindeki sır alınıp süzülerek elde edilir. Süzülen balda, her delikteki baldan vardır ve karışmıştır. Homojendir. Bu yüzden süzme balda yapılan bir test, o balın sahte olup olmadığını ya da arılara şeker verilip verilmediğini meydana çıkarır. Paketlenmiş ve test edilmiş markalardan aldığınız balları kullanabilirsiniz çünkü testleri yapılmıştır. Sadece bir arıya şeker verilmiş olsa dahi, o bala yapılan test ile bu meydana çıkarılabilir.

Petek balda ise durum farklıdır. Her bir petekten numune alınıp test edilmesi sonucunda ancak anlaşılabilir sahte ya da gerçeklik. Yani peteği aldığınız yere tam anlamıyla güvenmelisiniz. 

Balın içerisinde; kalsiyum, fosfat, sodyum, magnezyum, demir, c vitamini, potasyum, magnezyum ve  b vitamini içerir. Bulunmaz bir şifa kaynağıdır. Özellikle çocuklarınız için doğal ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmaya özen gösterin.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:58
  1. bal
  2. sağlıklı besinler

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