21 Nisan Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete’de kabine değişikliği açıklanmış oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iki bakanlığa ayrıldı. Bu sebeple iki bakan görevden alınırken üç yeni bakan göreve getirildi. Peki, hangi bakanların görevi sona erdi?

Hangi bakanlar görevden alındı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı. Bu kararla birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı.