Hangi bakan değişti? Kabinede değişen bakanlar kimler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iki bakanlığa ayrıldı. Bu sebeple iki bakan görevden alınırken üç yeni bakan göreve getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı. Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atanan Sn. Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atanan Sn. Vedat Bilgin ve Ticaret Bakanlığına atanan Sn. Mehmet Muş'a yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Görevi devreden Bakanlarımız Sn. Zehra Zümrüt Selçuk ve Sn. Ruhsar Pekcan'a ise gayret ve katkıları için içtenlikle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.