Hangi ATM'lerde ücretsiz işlemler yapılır

Farklı banka ATM’lerden para çekme yatırma ücretsiz olan bankalar hangileri? Vatandaşlar farklı bankaların ATM’lerinden işlem karşılığı belirli bir ücret ödemek zorunda kalıyordu. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kendi arasında ATM’lerden yapılan işlemler karşılığı ücret almıyordu. Bu karara 4 özel banka daha eklendi. Bunlar Denizbank, QNB Finansbank ve TEB de ATM. Bu uygulamada söz konusu bankalar birbirlerinin ATM'lerinde ücretsiz olarak para çekme, yatırma ve benzeri işlemleri yapabilecekler.

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım, ortak ATM kullanımı konusunda protokol imzaladı. Bu 5 bankanın müşterileri, herhangi bir ek ücret ödemeden işlem yapabilecek. Kamu bankalara yani, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank arasında 2018 yılının Temmuz ayında imzalanan protokolle birlikte ortak ATM uygulamasına geçti. Ayrıca özel bankalardan Denizbank, QNB Finansbank ve TEB de yine ayda 3 kez sınırlamasıyla birlikte ortak ATM uygulamasına geçiş yapan bankalar arasına girdi. Bu uygulamada söz konusu bankalar birbirlerinin ATM'lerinde ücretsiz olarak para çekme, yatırma ve benzeri işlemleri yapabilecekler. DenizBank, QNB Finansbank ve TEB güçlerini tek ATM platformunda birleştirdi. Buna göre ayda 3 kez ile sınırlı olmak üzere söz konusu bankaların müşterileri ATM'lerde ücretsiz işlem yapabilecekler. Buna göre ayda 3 kez ile sınırlı olmak üzere söz konusu bankaların müşterileri ATM'lerde ücretsiz işlem yapabilecekler. Anlaşma kapsamında her ay toplamda 3 defa para yatırıp çekilebilecek veya kredi kartı borcu ücretsiz ödenebilecek.