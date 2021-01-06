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Ekonomi Hangi ATM’lerde işlemler ücretsiz
Ekonomi

Hangi ATM’lerde işlemler ücretsiz

Kamu bankalarından milyonlarca vatandaşı mutlu edecek karar geldi. Kamu bankaları ocak ayı içerisinde protokol imzalayacak. Buna göre, yurt genelinde binlerce ATM konulacak. Kamu bankalarının ATM’lerinden işlem yapan müşterilerden komisyon ve masraf ücreti alınmayacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 09:29:00 - 2021-01-06 09:38:16
Hangi ATM’lerde işlemler ücretsiz

Kamu bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, PTTBank ve Emlakbank ) daha önce yaptıkları işbirlikleri kapsamında kendi ATM’lerinin kullanımı noktasında komisyon almayı durdurmuştu. Bu proje kapsamında bu işbirliğine katılan Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, PTTBank ve Emlakbank’ın sayısı artarken aynı zamanda tüm işlemlerden alınan komisyon ve işlem ücretleri de kaldırıldı. Tüketicilerin ortak ATM’lerde yapacağı işlemler ücretsiz olacak. Bu uygulamada söz konusu bankalar birbirlerinin ATM'lerinde ücretsiz olarak para çekme, yatırma ve benzeri işlemleri yapabilecekler.

 

 

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