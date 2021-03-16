  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: Paniğe kapılmayın

Josep Borrell Türkiye ile 18 Mart mutabakatının yenilenmesini istiyor

İhsan Şenocak Hoca, Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Boynukalın'ı hedef alanlara seslendi: Mü'minin neyi, nasıl konuşacağını yaratıcısı Allah belirler

Dikkat çeken 'Kuzey Kore' açıklaması: Cevap alamıyoruz

AstraZeneca aşısı olan Ukraynalı bakan yardımcısına beklenmedik şok!

15 Mart koronavirüs verileri açıklandı

Mektubu elebaşı Gülen'e okuyacaktı ki... FETÖ'de 30 milyon dolarlık tekme tokat kavga

Erinç Sağkan'ın atadığı avukattan genç kızlara mide bulandıran taciz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'andımız' değerlendirmesi: HDP bu açıklamaya çok kızacak

Kısıtlamalar kalkacak mı? Tedbir kararlarıyla ilgili Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ekonomi Hangi araçlarda ne kadar kaç taksit yapılacak? Taksitli araç satışı son dakika!
Ekonomi

Hangi araçlarda ne kadar kaç taksit yapılacak? Taksitli araç satışı son dakika!

Son dakika haberine göre otomobil alacakları yakından ilgilendiren bir o kadar da sevindirecek güzel haber Resmi Gazete’de yayımlandı. Araba alacakları ilgilendiren karara göre, araç satışında değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek. Hangi araçlarda ne kadar kaç taksit yapılacak? Taksitli araba nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2021-03-16 08:34:00 - 2021-03-16 08:38:51
Hangi araçlarda ne kadar kaç taksit yapılacak? Taksitli araç satışı son dakika!

Resmi Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğe göre, taşır satışlarında degerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek. Nihai fatura değeri 120 bin TL ve altında olan taşıt satışında taksit 60 ay, 120 bin ile 300 bin TL arasında olan taşıtlarda taksit 48 ay, 300 bin ile 750 bin TL arasında olanlarda 36 ay, 750 bın TL üstü değerde olan taşıtlarda taksit 24 ay olacak.

taşıt taksit

resmi gazete taşıt taksitleri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

madenci

devlet elini taşın altına koymak zorunda. ötv oranları çok fazla. çözümü taksit yaparak mı buldunuz ? engelli vatandaşların gibi biniciye şartlı ötv istiyorz
  • Yanıtla
Kübra Par, Prof. Boynukalın'ı destekleyenlere 'azınlık' demişti: Çoğunluğun sesi ile ezildi!
Gündem

Kübra Par, Prof. Boynukalın'ı destekleyenlere 'azınlık' demişti: Çoğunluğun sesi ile ezildi!

Habertürk yazarı Kübra Par'ın Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef almasına çok sert tepkiler geldi. ..
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'andımız' değerlendirmesi: HDP bu açıklamaya çok kızacak
Siyaset

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'andımız' değerlendirmesi: HDP bu açıklamaya çok kızacak

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezindeki basın toplantısında konuştu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun andımız ile ilgili k..
Hangi ihtimal daha ağır? Altını olanlar dikkat
Ekonomi

Hangi ihtimal daha ağır? Altını olanlar dikkat

Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? gibi sorular vatandaşlarca merak edilirken, uzmanlardan, yukarı potansiyelin yüksek ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay