Hangi araçlarda ne kadar kaç taksit yapılacak? Taksitli araç satışı son dakika!
Son dakika haberine göre otomobil alacakları yakından ilgilendiren bir o kadar da sevindirecek güzel haber Resmi Gazete’de yayımlandı. Araba alacakları ilgilendiren karara göre, araç satışında değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek. Hangi araçlarda ne kadar kaç taksit yapılacak? Taksitli araba nasıl alınır?
Resmi Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğe göre, taşır satışlarında degerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek. Nihai fatura değeri 120 bin TL ve altında olan taşıt satışında taksit 60 ay, 120 bin ile 300 bin TL arasında olan taşıtlarda taksit 48 ay, 300 bin ile 750 bin TL arasında olanlarda 36 ay, 750 bın TL üstü değerde olan taşıtlarda taksit 24 ay olacak.