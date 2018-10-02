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Hanefi Avcı'dan skandal açıklama: FETÖ terör örgütü değildir!

Kendisinin de FETÖ mağduru olduğunu iddia eden eski emniyet müdürü Hanefi Avcı, "FETÖ'ye terör örgütü diyemezsiniz, PKK ile aynı safa koyamazsınız. FETÖ organize suç örgütüdür" diyerek skandal bir açıklamada bulundu.

02 Ekim 2018 Salı 14:25

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, FETÖ ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu.

FETÖ’ye terör örgütü denilemezmiş!

FETÖ ile ilgili "Haliç'te yaşayan Simonlar" kitabını yazan, FETÖ kumpasıyla cezaevine giren Hanefi Avcı, CHP’nin kanalı Halk TV'de katıldığı bir programda "FETÖ'ye terör örgütü diyemezsiniz, PKK ile aynı safa koyamazsınız" FETÖ organize suç örgütü" dedi.

Hem FETÖ dedi hem de 'Terör örgütü değil'...

Yargıtay tarafından FETÖ terör örgütü olarak kabul edildikten yıllar sonra Hanefi Avcı'dan skandal bir açıklama geldi. 15 Temmuz darbesinin mimarı FETÖ için, bugüne kadar söylediklerinin tam tersini söyledi. Canlı yayında bir yandan Fethullahçı Terör Örgütü'nün kısaltması olan FETÖ'yü kullanan Hanefi Avcı, diğer yandan FETÖ'nün terör örgütü olmadığını savundu.

"PKK ile aynı kefeye koyamazsınız.."

Halk TV'de bir programa katılan Avcı, "Bu yapı suçlu ama terör örgütü diyemezsiniz., PKK ile aynı kefeye koyamazsınız" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası hukuk kabul etmez..."

“FETÖ dediğimiz yapının devleti ele geçirip rejimi değiştirme, şeriat rejimi kurmak gibi amaçları yoktu, onların dertleri mevcut hükümeti indirmekti" diyen Hanefi Avcı, "Bu yüzden dünya ve uluslarası hukuk FETÖ’yu terör örgütü olarak Kabul etmez" iddiasında bulundu.

Avcı sözlerine şöyle devam etti: "Sıradan insanları cezaevine koya koya örgüte adam kazandırıyoruz, geçmişte de böyle yaparak PKK'ya, sol örgütlere çok adam kazandırdık, şimdi de ciddi yanlışlar yapılıyor."

2 yıl önce ne demişti?

 Hanefi Avcı, 21 Eylül 2016'da katıldığı bir canlı yayında ise,"Yargılamalar FETÖ’nün MGK’da terör örgütü olarak kabul edildiği tarihe göre yapılmalı" demişti.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 14:25
  1. Hanefi Avcı
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