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Gündem Hande Yener şovunu yaptı köpeği attı
Gündem

Hande Yener şovunu yaptı köpeği attı

Yeniakit Publisher
2024-08-14 16:45:00 -
Hande Yener şovunu yaptı köpeği attı

Hande Yener sahiplendiğini açıkladığı Bartın'da vurulan köpeği şovunu yaptıktan sonra hayvan ölümleriyle gündeme gelen bir hayvanat bahçesine teslim ettiği ortaya çıktı.

 RECEP YEŞİL 

Geçtiğimiz günlerde kadınların yarı çıplak giyinmesini eleştiren bir kişiye sosyal medya üzerinden “Yallah İran’a” diyen şarkıcı Hande Yener’in bir kez daha maskesi düştü.

Söz konusu olaydan sonra Bartın’da silahla vurulan ve tedavisi yapılan bir köpeği sahiplenmesiyle gündeme gelen Yener’in söz konusu köpeği ne yaptığı ortaya çıktı.

Hande Yener'in tedavisi tamamlanmasının ardından İstanbul'a getirdiği köpeği, hayvan ölümleriyle gündeme gelen bir hayvanat bahçesine teslim ettiği öğrenildi.

Hande Yener’in köpeği sahiplendikten sonraki kararı “Şovunu yaptı köpeği attı” şeklinde yorumlandı.
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