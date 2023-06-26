Hande Fırat’tan Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! Erdoğan'ın bayram sonrası ziyaretinde imzalanacak! Oradan Türkiye’ye para akacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Cevdet Yılmaz ile Mehmet Şimşek’in BAE’de gerçekleştirdiği üst düzey ziyarete ilişkin 30-40 milyar dolarlık bir yatırımın altyapısının hazırlandığı iddiasını yineledi.

Fırat, yazısında, "Enerji, savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda Türkiye’deki yatırımlarla ilgilenen ve somut adımlar da atan Birleşik Arap Emirlikleri’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kurban Bayramı sonrası yapacağı ziyaret sırasında anlaşmalar imzalanacak" dedi.

"BAE ile Türkiye kalıcı, uzun soluklu direkt yatırım yapma konusunda anlaştı. Bu kapsamda iki ülkenin üst düzey heyetleri bayram seyran demeden yoğun bir çalışma içindeler" diyen Fırat, şu detayları paylaştı:

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"BAE ile yapılacak anlaşmaların en büyük özelliklerinden biri de çok uzun yıllardır tek kaynaktan yapılacak en kapsamlı ve büyük yatırım olma özelliği taşıması. BAE için kritik konulardan biri olan Bayraktar SİHA talebinin karşılanmasından sonra aşılan güven eşiği sonrası Türkiye’ye yapılacak bu yatırımlar iki ülkenin ilişkilerini perçinleyecek gibi gözüküyor. Çünkü bu da Körfez Bölgesi’nden yükselen ilk işaret fişeği, devamı gelecek..."