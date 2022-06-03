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Gündem Hande Fırat'tan Türk vatandaşlarına canlı yayında Yunanistan uyarısı: Paranızı bunlara harcamayın!
Gündem

Hande Fırat'tan Türk vatandaşlarına canlı yayında Yunanistan uyarısı: Paranızı bunlara harcamayın!

Hande Fırat'ın sunduğu programda Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz'de artan gerilim de tartışıldı. Hande Fırat tatilcilere "Bu sene Yunan adalarına gitmeyin" uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 09:31:00 - 2022-06-03 09:44:13

Neredeyse işgal edilmişcesine ülkesinde birçok ABD üssü açılmasına izin veren Yunanistan, Türkiye karşıtı eylem ve söylemlerine bir yenisini daha ekledi.

16 harita hazırlayarak uluslararası propaganda başlatan Yunanistan haritaları yurt dışındaki büyükelçiliklere gönderdi.

Uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen elinde tuttuğu adaları silahlandıran, son olarak Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili harita hazırlayan Yunanistan, “Türkiye bunları istiyor.” dedi.

"Bu sene Yunan adalarına gitmeyin"

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü'nde, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz'de artan gerilim de tartışıldı. Hande Fırat "Sevgili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Bu adalara gidiyorsunuz. Bakın buraları silahlandırdılar. En azından bu sene paranızı Türkiye’de harcayın. Lütfen bu Yunanlılara paranızı harcamayın." dedi

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