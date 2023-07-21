Hande Fırat’tan olay "Merkez Bankası" çıkışı

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17,5'a yükselterek “beklentilerin altında” bir faiz artışına gitmesinin sebeplerini masaya yatırdı.

Fırat, bugünkü yazısının "TCMB neden faiz artırımını düşük tuttu?" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"Öncelikle şunu söyleyelim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz konusundaki bakış açısı herkes tarafından biliniyor. Ancak işin bir de ekonomik dengeler boyutu var:

- Ekonomi yönetiminin temel önceliği tüm kararların 'dengeli' şekilde alınması. Yani bir tarafı yaparken ekonomide diğer dengeleri bozmadan yol almak gibi bir yol haritası belirlendi.

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- TCMB yüksek artışlarla reel sektörü vurmak istemiyor.

- Hükümet büyümenin sekteye uğramasını istemiyor.

- Merkez Bankası bir kez daha fiyat istikrarını önceleyeceğini, parasal sıkılaştırma sürecinin uygulanacağını, elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacağını açıkladı. Metinde de yer aldığı gibi faiz artırımı sürecek ama bu zamana yayılarak ve dengeler gözetilerek yapılacak."