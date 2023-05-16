Hande Fırat'tan olay Erdoğan iddiası! Böyle duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, seçim sonuçlarını ele aldığı yazısında AK Parti'nin sonuçları değerlendireceğini belirterek, "Edindiğim bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilen adaylara ilişkin özellikle memleketi Rize’deki sonuçlara işaret ederek, teşkilatın kendisini yanılttığı mesajını vermiş" dedi.

Fırat, özetle şunları kaydetti:

"Genel kampanya sürecinde yaptıklarını ve yapacaklarını tanıtım ve reklam filmleriyle adeta akıllara kazıyan AK Parti’nin içinde başka bir alanda ise sonuçların didik didik incelenmesi kimseye sürpriz olmasın. O alan ise bazı illerdeki milletvekili aday seçimleri...

Edindiğim bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilen adaylara ilişkin özellikle memleketi Rize’deki sonuçlara işaret ederek, teşkilatın kendisini yanılttığı mesajını vermiş. Gelelim bu konuda ilk anlarda yapılan tespitlere:

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- Kampanya stratejik bir biçimde yürütüldü, Erdoğan sevgisi yine yüksekti.

- Ancak bazı illerde yanlış adaylar seçildi.

- Bazı illerde ise teşkilat yeteri kadar çalışmayarak sınıfta kaldı.

- Bazı adaylar halka inmedi, kucaklamadı.

Bu tespitlerin de AK Parti içinde mutlaka sonuçları olacaktır."