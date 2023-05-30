Hande Fırat'tan bomba çıkış! AK Parti'de bu hafta içinde bu olacak
Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, AK Parti'de kabine için alternatifli çalışmaların başladığına işaret etti.
Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, AK Parti'de kabine için alternatifli çalışmaların başladığına işaret etti.
"Kabine oluşturulurken Meclis çoğunluğu hiçbir şekilde riske atılmayacak. Yeni yüzleri kabinede ve üst düzey bürokraside göreceğiz. Tüm bunlar bu hafta içinde olacak" ifadelerini kullanan Fırat, yazısında özetle şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 21 yıllık bir iktidar süreci, onlarca olay, hatta iktidarın doğal olarak getirdiği yıpranmaya rağmen yeniden kazandı. Bu büyük bir başarıdır. Ancak bundan sonrası Türkiye açısından daha da önemli. Bir yandan oy kaybı olan şehirlerde nedenler A’dan Z’ye araştırılacak. Bununla ilgili yeni politikalar geliştirilecek. Yerel seçim hazırlıkları hemen başlayacak. Partide yeni yapılandırma mutlaka göreceğiz. Kabine için alternatifli çalışmalar başladı. Kabine oluşturulurken Meclis çoğunluğu hiçbir şekilde riske atılmayacak. Yeni yüzleri kabinede ve üst düzey bürokraside göreceğiz. Tüm bunlar bu hafta içinde olacak."