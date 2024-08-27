Hande Fırat topu tam 90'a taktı! Sana helal olsun be

Hande Fırat, Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddiaları ve ekonomiye dair mesajların art niyet taşıdığını söyledi ve "Bazıları için üzülerek söyleyelim ki işler yolunda" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında, istifa ettiğine dair haberler özellikle sosyal medyada çok fazla yer aldı. Bakan Şimşek iddialar üzerine sosyal medya hesabından haberi yalanladı.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, "Ekonomi ile doğrudan ilişkisi olmayan kişilerin kulaktan dolma yazdıkları hikâyeler zaten ekonomi yönetimi tarafından sert yalanlandı" ifadelerini kullandı ve süreci şu şekilde değerlendirdi:

"Biz de tabii soruyoruz, araştırıyoruz bazıları için üzülerek söyleyelim ki işler yolunda! Havadan nem kapmak için yarışa girmiş kesimlere üzücü haberimiz de böyle olsun."

Fırat, ekonomiye dair mesajların erken seçin amacı taşıdığını da belirterek, şunları kaydetti:

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"Geçen hafta ekonomi ile doğrudan ilişkisi olmayan kişilerin kulaktan dolma yazdıkları hikâyeler zaten ekonomi yönetimi tarafından sert yalanlandı.- Tüm havayı koklayarak şunu söylemek isterim ki bir kesime aşırı taraf olanlar; “İşler yolunda gitmesin” duasına çıkmış adeta... - Acaba birileri şimdiden 2028 hayallerini ekonomi üzerinden mi şekillendirmek istiyor? - Aslında bu sorunun kendisini de, yanıtını da aklı başında herkes görüyor. - Troll hesaplarla özellikle ekonominin başındaki kişinin aylarca hedef alınmasının tek sebebi bu. - Tek planları Mehmet Şimşek’in görevinden ayrılması, arzu ettikleri erken seçim için hükümet üzerinde baskıyı arttırmak!- Kur 32’den 34’e çıktı diye felaket senaryoları oluşturmaya çalışanlar ne çabuk unuttular ihracatçıların karpuzdan ucuz dolar söylemlerini? - “Dolar 50 olsun kendileri kurtulsun, vatandaş bitsin” şeklindeki söylemler henüz taze iken, bu kesimden “Durun bir artık vatandaşı niye düşünmüyorsunuz?” diyeni duyduk mu? Tabii ki hayır. - Merkez Bankası’nın ekim ayının son haftası yurtdışı programından ötürü bir hafta ertelenen enflasyon raporu toplantısının arkasında dahi kriz söylemi arandı. Durun bir artık!- Ekonomide dengelenme başladı ve canlar da sıkılmaya başladı."

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