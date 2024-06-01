Melih Altınok, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sırtımdan hançerlendim" açıklamalarını ele aldı. Özgür Özel'in seçimlerdeki başarısızlık itirafına dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Altınok, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı suçlamasını değerlendirdi. Altınok, şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu geçenlerde bir televizyon kanalında "Sırtımdan hançerlendim" dedi.

"Sen de mi Brütüs" vakasının ne zaman yaşandığını söylemedi.

Ancak "Vefasızlık etmedik" diyen Özgür Özel'e bakılırsa mevzu Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu genel seçimler. Zira Özel sözlerinin devamında 14-28 Mayıs seçimlerinde kolektif bir başarısızlık yaşadıklarını anlattı.

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Ne var ki Kemal Bey bunu ilk kez dile getirmiyor.

Geçen kasım ayındaki kongreden hemen sonra da sırtından hançerlendiğini söylemişti.

Hatta bu sözleri üzerine alan İmamoğlu, "Bu sözleri hiç üzerime alınmadım. Çünkü öyle bir insan değilim" diyerek cevaplamıştı.

Ve Kemal Bey bugün yaptığı gibi o zaman da yine "Hançer senin elinde Erdoğan" diyerek çark etmişti.

Kemal Bey yıllardır sırtınızı Erdoğan'a mı verdiniz?"