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Han: ABD'yi destekleyerek hata yaptık

Pakistan Başbakanı Han, "Pakistan, Afganistan'daki Sovyet yönetimine karşı ABD'nin savaşını destekleyerek büyük hata yaptı" dedi.

13 Eylül 2019 Cuma 15:51
Han: ABD'yi destekleyerek hata yaptık

ABD'ye gitmeye hazırlanan Pakistan Başbakanı İmran Han, Afganistan'da 1978-1992 yılları arasındaki sosyalist yönetimin davetine icabet eden Sovyetler Birliği'nin 1979-88 arası İslamcı mücahitlerle savaştığı dönemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Temmuz 2018 seçimleriyle iktidara gelen İmran Han, Pakistan'ın mücahitleri destekleyen ABD'nin bölgedeki eli kolu olmasından pişmanlık bildirdi.

Russia Today'e konuşan Pakistan Başbakanı, Afganistan'daki Sovyet yönetimine karşı ABD'nin kampanyasını desteklemiş olan ülkesinin aslında tarafsız kalması gerektiğini söyledi.

Mücahit şiddetinin bumerang misali kendisine dönmesi nedeniyle 'Pakistanlaşma' adı verilen sürece atıf yapan Han, "Pakistan tarafsız kalmalıydı, çünkü bu gruplarla birlikte olmak daha sonra bizim aleyhimize döndü" diyerek şöyle devam etti: 

'70 BİN İNSANIMIZI KAYBETTİK"

"70 bin insanımızı kaybettik. Ekonomi 100 milyar dolardan fazla kayba uğradı. Ve sonunda Amerikalılar Afganistan'da başarılı olamamasından biz sorumlu tutulduk. Pakistan'a son derece adaletsiz muamele edildiği hissiyatındayım."

'DESTEĞİN BEDELİNİ EKONOMİK KRİZLE ÖDÜYORUZ'

Pakistan topraklarında doğup ABD yönetimleri tarafından finanse edilerek Afganistan'a cihat yapmaya gönderilenlerin artık Pakistan'a karşı savaştıklarını vurgulayan Han, ABD'nin kendi beslediği mücahitlerden dönüşen Kaide, DEAŞ gibi örgütlere karşı ilan ettiği 'terörle savaşına' katılmanın bedelini can kayıpları ve ekonomik krizle ödediklerini, şimdi nakit sıkıntısı içinde çeşitli ülke ve kurumlardan kurtarma paketleri talep ettiklerine dikkat çekti. 

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:51
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  5. sovyetler birliği
  6. taliban
  7. imran han

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  • BilalBilal37 dk önce
    Ab ve abd kime adaletli davrandi ki de adelet vicdan merhametbekliyorsunuz 

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