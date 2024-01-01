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Gündem Hamzalı katliamı lanetle anıldı… Terör örgütü PKK, 6’sı çocuk 9’u kadın 23 kişiyi katletmişti
Gündem

Hamzalı katliamı lanetle anıldı… Terör örgütü PKK, 6’sı çocuk 9’u kadın 23 kişiyi katletmişti

Yeniakit Publisher
2024-01-01 17:46:00 -
Hamzalı katliamı lanetle anıldı… Terör örgütü PKK, 6’sı çocuk 9’u kadın 23 kişiyi katletmişti

Hamzalı'da, 1 Ocak 1995'te PKK'lı teröristlerce katledilen 23 kişi için gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

 

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Hamzalı Mahallesi'nde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan 6'sı çocuk, 9'u kadın 23 kişi için anma töreni düzenlendi.
Hamzalı'da, 1 Ocak 1995'te PKK'lı teröristlerce katledilen 23 kişi için gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.


Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Burak Akeller, bu topraklarda eli kanlı terör örgütü tarafından 5'i çocuk, 9'u kadın 23 vatandaşın şehit edildiğini belirtti.
Katliamda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Akeller, "Geçtiğimiz günlerde 12 kahraman askerimizi şehit verdik. Şehitler ölmez, şehit unutulunca ölür. Biz bu yaşadıklarımızı unutmayacağız. Eli kanlı terör örgütünün buradaki vatandaşlarımıza çektirdiklerini unutmayacağız." dedi.


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Saldırıda yakınlarını kaybeden vatandaşlar adına konuşan Muhsin Çiçek de terör örgütü PKK'nın kundaktaki bebekleri dahi katlettiğini belirterek terörü bir kez daha lanetlediklerini söyledi.
Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından sona erdi.
Törene, kamu kurumlarının temsilcileri, şehit yakınları, muhtarlar, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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