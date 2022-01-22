Hamza Yardımcıoğlu'ndan olay çıkı! Tarih bile verdi: Devlet insanlara para dağıtacak

Araştırmacı yazar Hamza Yardımcıoğlu, International Press Youtube kanalına konuk oldu.

Hamza Yardımcıoğlu, 2023 yılından itibaren devletlerin halklarına para dağıtacağını ve bu bolluk bereketin 7 yıl süreceğini öne sürdü.

İşte Hamza Yardımcıoğlu'nun o açıklamaları:

Devletler insanlara para yağdıracak. Faizlerin sıfırın altına bile inmesini bile görebiliriz. Vergi indirimlerine bile gidecekler. Ekonomik çark dönsün diye öyle şeyler yaşanacak. Bu krizde bunlar olacak. 2023’ten sonra para basılacak. Çok büyük inşaat projeleri yürütülecek. Zenginler için dünya genelinde yeni şehirler yapılacak. Nispi rahatlık orada gelecek. 2023’e kadar çok zor. Ama ondan sonra her şey rahatlayacak. İşsizlik kalmayacak. Devletler insanlara para dağıtmaya başlayacak. Bu 7 yıl sürecek. Fakat 2030’dan itibaren ise dünya cehennemin içine düşecek. Dünya büyük kriz yaşayacak. Ama küreselciler kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşecek.