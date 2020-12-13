Hamza Hamzaoğlu: 'Net bir skorla iyi bir galibiyet aldık'

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, güzel bir maç kazandıklarını belirterek, "Belki ileride tarih sayfalarına baktığımızda bu günü zevkle hatırlayacağız. Ama yolumuza devam etmeliyiz.Bu maç bizi hedeflerimizden asla koparmamalı. Güzel bir akşam.Biz net bir skorla iyi bir galibiyet aldık.Bu maçı deplasmanda oynamak kolay değil.

Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Fenerbahçe'yi şöyle yenersiniz gibi şeyler söylemek hoş değil. Öyle bir şifre vermek haddime değil. Biz rakipleri analiz ederken zaaflarını tespit etmeye çalışıyoruz. Sadece Fenerbahçe üzerinden değil bence bizim takımımızın oyunu üzerinden bu galibiyete bakarsak bu da önemli bir şey. Biz bugün iyi durduk sahada" diye konuştu.