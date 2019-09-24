Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray'a mı geliyor? İşte detaylar
Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam Hamza Hamzaoğlu'nun tekrardan Galatasaray'a döneceği iddia edildi.24 Eylül 2019 Salı 13:29
Galatasaray’da Levent Şahin ciddi anlamda tartışılmaya başlanırken bir süre önce ortaya atılan Hamza Hamzaoğlu’nun Fatih Terim’in yardımcısı olarak döneceği dedikodusu da zirve yaptı.
Hamza Hamzaoğlu’nun, bu yüzden 1. Lig’den kendisine yapılan teklifi geri çevirdiği ve Galatasaray’ı beklediği de gelen bilgiler arasında.
Kaynak: Fotospor
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