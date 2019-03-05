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Hamza Hamzaoğlu, Erzurumspor'un başında ilk antrenmanına çıktı

05 Mart 2019 Salı 19:04
Hamza Hamzaoğlu, Erzurumspor'un başında ilk antrenmanına çıktı


ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mehmet Özdilek'le yolların ayrılması sonrası anlaşmaya varılan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını sürdürdü. Mavi-beyazlı ekibin Yakutiye ilçesinde bulunan kulüp tesislerindeki antrenman, yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Futbolcuların koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanda, 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, Galatasaray maçında sakatlanan ve İstanbul'da ameliyat edilen Rashad Muhammed katılmadı.

Erzurum temsilcisi, 10 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına, yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.


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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 19:04
  1. Aytemiz Alanyaspor
  2. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  3. Hamza Hamzaoğlu

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