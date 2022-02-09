Hamza Dağ: Erdoğan'ın adaylığında hukuki engel yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, NTV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Dağ'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"2023 haziranında yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının tartışılması mümkün değil. Erdoğan'ın adaylığına hukuki engel yok. Tartışma tamamen siyasi boyutta devam ediyor. Muhalefet seçim öncesinda iddialı sözler etse de yine de malubiyet yaşayacaklar.

Muhalefet 2017 referandumunda da hayır dediler ve parlamenter sistemin devamını istediler. 2023'ten sonra parlamenter sisteme dönüş için Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmanız lazım. Parlamenter sisteme dönüş vaadi belirsizlik yaratır.

Siyasi rakiplerimizi göz ucuyla takip ediyoruz. Nasıl bir tavır izliyorlar diye bakıyoruz. Bizim için önemli olan seçime yönelik izlediğimiz yol. Adaylık tartışmalarında seçim yaklaştıkça ayağa basmaların artacağını tahmin ediyoruz.

Faturalar

(Size de ulaşıyor mu elektrik faturasına ilişkin şikayetler?) Tabii ki. Biz her şeyin ötesinde milletvekiliyiz. Asli görevimiz de o. Biz siyaseten de bunu çok önemsiyoruz: Vatandaşımız bize şikayetini dile getiriyorsa bu çok önemli ve kıymetlidir. Çünkü vatandaşımız şikayetini bize dile getiriyorsa bizden beklentisi vardır.

Önümüzdeki süreçte hem esnafla ilgili hem genel faturalarla ilgili bir çalışma Bakanlık tarafından yürütülüyor. Bunları tamamen çözmek adına hem nükleer tesisin ve Karadeniz gazının devreye girmesi, dünyadaki emtia fiyatlarının da bahar aylarıyla birlikte düşmesiyle inşallah temelden bir çözüm olacak.

Yeni ekonomi programı

Her seçim ana gündem maddesi ekonomidir. Öncelik her zaman ekonomidir. Tabii ki ekonomiye göre değerlendirme olacak. Biz Kovid gibi bir süreci geçirdik.

Ne yaptığımızı, nereye gideceğimizi çok iyi biliyoruz. Bu kadrolar 20 yıldır birçok badireyi atlatarak yoluna devam etti.

3. ittifak çalışmaları

Ben şöyle değerlendiriyorum: Millet İttifakı 6 parti, diğer ittifak 8 parti. Aslında bunlar şurada buluşuyorlar. Ayrı bir ittifak değil. Ya adaylık konusunda ya başka hususlarda bir araya gelecekler. Ortada 14 partilik bir ittifak var. Bir tarafta faşizm üzerinden, diğer tarafta komünizm üzerinden siyaset yapan; bunları da bir araya getirmeye çalışan bir irade var.